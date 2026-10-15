El temor al segundo fallo (II)

Cuando ocurre un primer fallo en la erección antes o durante el coito, las alarmas se disparan en la mente masculina y surge la angustia del segundo intento

En la primera parte de este trabajo abordamos varias causas físicas que impiden una correcta función eréctil con las correspondientes recomendaciones para mejorarla, aunque la consulta de un facultativo es el mejor de los remedios.

En esta segunda, ofreceremos algunas causas de disfunción eréctil cuyo origen es psíquico: esclerosis múltiple o mal de Parkinson; uso de medicamentos contra la depresión; prolongado estrés y agotamiento mental impiden una adecuada comunicación entre el cerebro y los órganos de la región pélvica; falta de motivación: si su pareja no le agrada físicamente, el cerebro emite órdenes débiles hacia la mencionada área; aburrimiento: si el acto del coito se convierte en “algo que debe hacerse”, la relación sexual falla porque pierde sentido de gozo y deviene obligación: Por otra parte, no son beneficiosos los somníferos; el excesivo calor o frío pueden resultar molestos; las irregularidades en el nervio pudendo; y lesión en la médula espinal.

El sitio medlineplus.gov explica que muchos estudios clínicos han observado una correlación entre la disfunción eréctil y la presencia de trastornos del sueño, de la alimentación y el estado general de salud. Otros factores negativos son: mala comunicación con la pareja; sentimientos de duda o fracaso; estrés, miedo, ansiedad o ira.

Desechar los posibles orígenes físicos

Indica medlineplus.gov que si usted tiene erecciones en la mañana o por la noche mientras duerme, probablemente su problema no tiene una causa física. La mayoría de los hombres tiene de tres a cinco erecciones por la noche de unos 30 minutos.

La irregularidad en las erecciones puede comenzar después de una lesión o una cirugía de próstata, también si padece de lumbago, dolor abdominal o un cambio en la micción.

Una rigurosa evaluación clínica es necesaria con el objetivo de aclarar el origen del problema: comprende análisis de orina o exámenes de sangre para hallar señales de diabetes, cardíacos o niveles bajos de testosterona, ultrasonido del pene en busca de problemas de circulación, monitoreo de la rigidez, y cuestionarios psicológicos para detectar depresión y otros problemas emocionales.

Los especialistas solo recomiendan pastillas como Sildenafil (Viagra),con el objetivo de salir del “bache” físico y psíquico, pero nunca habituarse a este tipo de droga. El cuerpo debe reaccionar de manera natural sin “ayuda” medicamentosa.

Viagra: droga peligrosa /fundeu.es

Las denominadas pastillas azules pueden tener efectos secundarios; entre ellos, dolor de cabeza, malestar estomacal, cambios visuales (tinte azul en la vista, sensibiliad a la luz o visión borrosa), dolor de espalda o ataque al corazón.

No debe utilizarse con nitroglicerina. La combinación causa una baja aguda de la presión arterial.

Es posible que usted no pueda usar Viagra si tiene cualquiera de las siguientes afecciones: accidente cerebrovascular o ataque al corazón reciente, angina o latidos cardíacos irregulares (arritmia), presión arterial alta incontrolada o muy baja y diabetes no controlada.

El fallo invisible

El fallo masculino en las relaciones sexuales pudiera catalogarse de visible, por ello resulta penoso. Sin embargo, dejemos aclarado algo: la mujer, como el hombre, presenta altas y bajas en las mencionadas relaciones. ¿Qué sucede? Son prácticamente “invisibles” en las mujeres: un orgasmo femenino es difícil de determinar si es o no fingido. Si lo es, puede ser producto de un bajo deseo, de molestias en sus órganos íntimos, temor de que su relación sexual sea descubierta o un apremio en el tiempo disponible, entre otras adversidades.

El sitio chopo.com.mx estima que cerca del 40 por ciento de las mujeres en todo el mundo tiene problemas sexuales y al menos una de cada ocho sufre de una disfunción asociada con angustia personal o dificultades en sus relaciones interpersonales.



Una mala comunicación en la pareja afecta las relaciones sexuales. /es.pinterest.com

Lamentablemente, una mujer puede también presentar dificultades de este tipo si con anterioridad fue víctima de una violación.

Recomendaciones finales

Los dejamos con un resumen de las sugerencias más comunes encontradas por el autor de este trabajo con la finalidad de prevenir los fallos de erección: deje de fumar, reduzca el alcohol a no más de dos tragos al día, no consuma drogas ilícitas, duerma bien y tómese tiempo para relajarse; permanezca en un peso adecuado según su estatura, haga ejercicio y consuma una dieta saludable; si tiene diabetes, controle el azúcar en sangre. Hable abiertamente con su pareja sobre su relación y vida sexual, busque asesoría si usted y su compañera tienen problemas de comunicación, no deje que el pánico del primer fallo se adueñe de su psiquis.