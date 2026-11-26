La clasificación en Occidente entra en su tramo decisivo y los Cocodrilos, tras caer en cuatro ocasiones frente a los Piratas cuando parecían tener el camino allanado, ven amenazada su presencia en la postemporada

• CON LAS ÚLTIMAS subseries de la etapa clasificatoria estaban en disputa desde este martes los boletos restantes a los playoffs de la Serie Nacional de Béisbol 65. Hasta el momento, solo Pinar del Río, por Occidente, y Las Tunas, por Oriente —claros punteros de sus respectivas zonas—, tienen asegurada oficialmente su plaza en la siguiente fase.

• AÚN EN JUEGO yacen tres cupos por cada zona, en un cierre que promete un desenlace de pronóstico reservado que bien puede resolverse en foto finish. En el estadio Latinoamericano, Matanzas (22-16) afronta una subserie de todo o nada frente a Industriales (22-15). Con la meta de sellar su pase sin depender de terceros, los dirigidos por Armando Ferrer están obligados a vencer a los Leones; si ceden en el compromiso particular, su clasificación quedará supeditada a lo que ocurra entre Cienfuegos y Mayabeque. Para estos duelos decisivos, el conjunto yumurino recupera piezas importantes: Naykel Cruz, Armando Dueñas, Dennis Quesada, Yariel Duque, además de Hángelo Videt y Silvio Iturralde, tras su paso por la Copa Mundial Sub-23. También regresa a la alineación Aníbal Medina, ausente en los dos últimos compromisos en el Cristóbal Labra por expulsión.

• EMOCIONES FUERTES promete esta subserie tal como la semifinal que ambos equipos nos regalaron hace un año en la Serie Nacional 64, esta vez como parte de una dura porfía por el segundo puesto del oeste. Los matanceros, luego de transitar por una campaña relativamente cómoda, llegaron con el agua al cuello al coloso del Cerro después de encajar cuatro reveses en predios pineros que han comprometido incluso su clasificación y los fuerzan a buscar el triunfo en la subserie final ante los azules.

• HABÍAMOS ADVERTIDO al arrancar la Serie Nacional que, más allá de las nóminas robustas con las que debutaron varios planteles, había que seguir de cerca cómo quedarían conformados al final de la contienda debido a las contrataciones en el exterior de figuras clave. Eso es precisamente lo que ha resentido a Matanzas en esta recta final. La partida a la Liga Nicaragüense de su receptor titular, Andrys Pérez, abrió un vacío sensible detrás del plato.

• APENAS UNA FOJA de tres triunfos y una treintena de descalabros tenían los Piratas antes del duelo con los yumurinos y le ganaron a estos más partidos que todos los que sumaban hasta entonces en el torneo. En ese sentido, el desajuste en la receptoría matancera resultó determinante en el desenlace adverso. En el Cristóbal Labra, los locales estafaron 11 bases en 12 intentos a los de la Atenas de Cuba, un equipo al que, hasta ese momento, pocos rivales se atrevían a correrle a su máscara estelar. Le habían estafado solo cuatro bases y capturado a cinco en el intento

• SIN MARGEN DE ERROR, y a continuación en la tabla, Cienfuegos (21-18), hoy dueño del último boleto disponible en la zona, visitará a Artemisa (14-25) en el 26 de Julio. El rival no asusta y puede ofrecerles margen para defender la ventaja de juego y medio sobre mayabequenses y villaclareños. Más atrás, también sin posibilidades de fallo, Mayabeque (19-19), quinto en la tabla, recibirá en el Nelson Fernández a una Isla de la Juventud (7-30) que a estas instancias parece reservado para hacer daño, mientras Villa Clara (18-18), sexto, enfrentará en el Augusto César Sandino al líder Pinar del Río (29-10). Ambos conservan opciones, aunque a ciencia cierta las de los azucareros parecen más estrechas ante un conjunto pinareño que no ha dado tregua en la temporada.

• IMPULSADO POR UNA RACHA de siete triunfos al hilo, Granma (23-16) tiene casi asegurada su presencia en los playoffs por la zona oriental, pero todavía necesita sellar matemáticamente ese pase frente al líder y ya clasificado Las Tunas (27-11) en el Julio Antonio Mella. Tras cinco derrotas seguidas, los Cachorros holguineros (22-16) necesitan tomar un segundo aire como visitantes ante los Toros de Camagüey (14-24) si no quieren ver esfumarse su presencia en la postemporada. Un duelo con tintes de rompecorazones será el que escenifiquen Santiago de Cuba (20-18) y Ciego de Ávila (19-20) en el José Ramón Cepero. Separados por apenas juego y medio, se miden de forma directa por un puesto que los indómitos defienden desde el cuarto escaño. Los de la tierra caliente aún tienen fresco el fantasma de la pasada temporada, donde fueron desalojados de los puestos de privilegio tras un excelente arranque de campaña.

• UN MILAGRO, parece ser lo que necesitan los Gallos de Sancti Spíritus (18-21) que mantienen una posibilidad que pasa por ganar la mayoría de los duelos o barrer en su cuartel general del José Antonio Huelga a Guantánamo (11-27), y esperar que los numeritos del resto de la tabla se alineen a su favor.

• TODAVÍA QUEDA MUCHA tela por cortar antes de que caiga el telón de una etapa clasificatoria que promete emociones hasta el último suspiro. De cara a este tramo final de la actual Serie Nacional, la conferencia de prensa celebrada este lunes dejó claras las reglas de este desenlace. No se reprogramarán los ocho partidos pendientes —seis no realizados y dos sellados—, por lo cual la etapa regular concluirá – pase lo que pase- el domingo 29 de noviembre. A su vez, se ratificó que la postemporada dará inicio el 1˚ de diciembre en ambos circuitos, con los primeros desafíos en las sedes de los elencos clasificados en la primera y tercera plazas.