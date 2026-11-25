Condenas, juicios políticos y litigios acompañan la trayectoria de Donald Trump desde hace años. Nada de eso le cerró el camino de vuelta a la Casa Blanca, lo que pone otra vez a prueba los límites de las instituciones estadounidenses y la capacidad del sistema para pedir cuentas a quien gobierna

La historia política de Donald Trump parece construida sobre una paradoja. Nunca antes un expresidente estadounidense había regresado a la Casa Blanca después de ser condenado por delitos graves. Tampoco había existido un mandatario sometido dos veces a juicio político. Sin embargo, esos antecedentes, junto a una extensa relación de litigios, controversias empresariales y enfrentamientos institucionales, no impidieron su vuelta a la presidencia.

¿Cómo explicar que un dirigente con semejante historial haya conseguido recuperar la presidencia? ¿Qué revela ese fenómeno sobre la polarización, la confianza ciudadana y los mecanismos de control del poder en Estados Unidos?

Una trayectoria bajo la lupa judicial

En mayo de 2024, un jurado de Nueva York declaró a Trump culpable de 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, relacionados con el pago de 130 000 dólares a la actriz Stormy Daniels y así ocultar una relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016.

A ese expediente se sumaron otras tres causas penales, relacionadas con sus intentos de revertir los resultados electorales de 2020 y la retención de documentos clasificados después de abandonar la presidencia. En total fueron 91 cargos, aunque los cuatro procesos tuvieron desenlaces diferentes y el regreso de Trump a la Casa Blanca modificó el curso de las causas federales.

Los tribunales también dejaron otros antecedentes. En 2023, un jurado civil lo declaró responsable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll, quien lo había acusado de agredirla en la década de 1990.

La trayectoria empresarial tampoco quedó al margen. Dos compañías de la Organización Trump fueron declaradas culpables en diciembre de 2022 de delitos fiscales y falsificación de registros comerciales. En conjunto recibieron 17 condenas por delitos graves y multas de 1.61 millones de dólares.

El poder frente a las instituciones

Los expedientes judiciales no constituyen el único antecedente excepcional. Trump fue también el primer presidente estadounidense sometido dos veces a un proceso de impeachment.

El primero, en 2019, relacionado con sus presiones al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para que investigara a Joe Biden y a su hijo. La Cámara de Representantes lo acusó de abuso de poder y obstrucción al Congreso. En febrero de 2020, el Senado lo absolvió.

Seguidores de Trump ante el Capitolio de Estados Unidos durante el asalto del 6 de enero de 2021. / politico.com

El segundo proceso llegó después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, acusado de incitación a la insurrección, el Senado volvió a absolverlo, aunque siete senadores republicanos votaron a favor de condenarlo.

El episodio dejó una fractura institucional que trascendió el resultado de la votación, mientras Trump mantuvo sus denuncias de fraude de las elecciones de 2020 sin presentar pruebas.

Su regreso a la presidencia en 2025 reabrió el debate sobre la inmunidad presidencial, la independencia judicial y la capacidad de los órganos legislativos encaminada a fiscalizar al Ejecutivo.

La tensión entre los poderes públicos volvió a manifestarse en esta etapa. Las decisiones presidenciales en materia migratoria, comercial y administrativa, junto a los enfrentamientos con jueces y organismos federales, han mantenido abierta la discusión sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo y los límites que puede imponerle el sistema institucional.

La controversia como capital político

A pesar de su historial, una de las claves de su permanencia política ha sido la construcción de un discurso donde se presentan las investigaciones y los procesos judiciales como parte de una persecución promovida por sus adversarios. Trump ha utilizado esa narrativa para reforzar la identificación con sus partidarios y situarse en el centro de una confrontación que excede los asuntos estrictamente legales.

La polarización también se expresa en la relación entre los ciudadanos y el sistema político. La desconfianza hacia las instituciones, el cuestionamiento de los medios de comunicación y la percepción de que las élites no responden a las necesidades de la población han contribuido a crear un escenario favorable cargado de discursos que se presentan como rupturistas.

Pero el respaldo electoral no es incondicional. Las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 mostraron los límites de esa capacidad de movilización. Los demócratas consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado, además de avanzar en varias contiendas estatales. El costo de la vida, la economía y el rechazo a determinadas decisiones del gobierno estuvieron entre los factores decisivos en la votación.

El resultado constituye un revés político para Trump.

Una prueba para las instituciones

El recorrido por los antecedentes del actual primer mandatario de Estados Unidos permite advertir que su figura no puede explicarse exclusivamente mediante una sucesión de escándalos. Su trayectoria también revela la capacidad de adaptación de un dirigente, quien ha convertido la confrontación en una herramienta permanente de construcción política.

Las instituciones estadounidenses han producido condenas, veredictos, investigaciones y procesos de destitución. Sin embargo, esos mecanismos no han impedido la vuelta de Trump a ocupar la presidencia.

Su regreso a la Casa Blanca demuestra cómo la existencia de controles institucionales no garantiza, por sí misma, consecuencias políticas inmediatas. También muestra que la polarización puede convertir los cuestionamientos a un dirigente en otro frente de confrontación entre sus partidarios y adversarios.

La victoria demócrata en las elecciones de medio término introduce, no obstante, un nuevo límite a su proyecto político. El control opositor del Congreso, el deterioro de su aprobación y las tensiones económicas colocan a Donald Trump ante un escenario distinto al que encontró al iniciar su segundo mandato.