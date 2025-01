Bendiciones de la Serpiente

La embajada china y el Museo Nacional de Artes Decorativas inauguraron una hermosa exposición de porcelana, de cara a un nuevo año

El embajador chino, Hua Xin, deseó para 2025 una amistad más profunda con Cuba. / JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Ante esa realidad, cada 16 de julio se celebra el Día Mundial de la Serpiente, dado su importante papel dentro del ecosistema natural. Pero ¿qué es un único día? Existe en cambio una sociedad con alto sentido de conservación gracias a la tradición milenaria, de la mano de la astrología, la cual dicta el calendario con los 12 ciclos anuales de animales, el conocido, y seguido, zodiaco chino.

Efectivamente hablamos de China, donde al 2025 lo tutelará el “Año de la serpiente de madera”, con dominio hasta el 16 de febrero de 2026, cuando empezará otro Año Nuevo Lunar. Para la colectividad del gigante asiático el advenimiento de cada ciclo de vida es venerado con innumerables celebraciones y muestras de respeto. Es así que la embajada de la República Popular China (RPCH) en Cuba se sumó a la iniciativa del Museo Nacional de Artes Decorativas de La Habana (MNAD) como agasajo al arribo de un todavía desconocido camino, esta vez bajo el signo del ofidio. Lo hace de una manera muy peculiar: con la exposición de porcelana Entre el mito y el arte.

Para la buena fortuna

En predicciones del zodiaco chino nos encontrarnos en un momento pletórico de regeneración, pues la serpiente, al mudar las escamas, tiene la capacidad de volver a reptar lozana. En ese contexto, las palabras del embajador Hua Xin al inaugurar la muestra, este 24 de enero, estuvieron llenas de energías positivas hacia su país y el nuestro, deseando “un mayor desarrollo”, una cooperación cultural bilateral “más estrecha” y una amistad “más profunda” entre ambos pueblos.

Foto. / JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Orgulloso se mostró mientras explicaba la significación de la Fiesta de la Primavera, “obsequio” popular al nacimiento de otro año. Aprovechó la ocasión para recordar su inclusión, en 2024, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Arropado con tradiciones antiquísimas, el diplomático se dirigió al público relatándole sobre las cinco bendiciones (recogidas en el Shu-ching, clásico de historia de la antigüedad china). Estas son: longevidad, riqueza, salud, virtud y muerte natural. En ese sentido hizo votos en aras de que surtieran efectos en Cuba y en China.

Aun cuando se rigen por el calendario gregoriano en los asuntos oficiales, internacionales y de relevancia nacional, los chinos suelen situarse ahora en el año 4723. El Año Nuevo Lunar asimismo se celebra en varios países del Este y Sudeste de Asia; en China su ascendencia cultural es enorme. Sobre esto habló el máster en Ciencias Yosvanis Fornaris Garcell, director del Museo, quien es igualmente el curador de la exposición.

Entre el Arte y el Mito exhibe –hasta el 24 de abril de 2025– 20 piezas de cerámica, cuyos motivos florales, de animales míticos o escenas cortesanas reflejan algunas de las inquietudes inspiradoras de las principales escuelas de ceramistas del lejano país. Con la muestra podemos deleitarnos ante jarrones esmaltados azul cobalto del período Guangxu (1875-1908); plato en esmaltes de la gama rosa, del período Yognzheng (1723-1735); y un vaso de esmaltes policromados de verde-wuca, de igual período y tiempo.

Yosvanis Fornaris, director del Museo Nacional de Artes Decorativas, sirve de guía al diplomático. / JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

Si decide acudir a la esquina de las Calles 17 y E, en el Vedado, para disfrutar estas piezas de un arte siempre vivificante, aprenderá asimismo sobre las primeras elaboraciones de este tipo, de cuando las tribus cazadoras-recolectoras de China y Japón se movían al final del Paleolítico. Esas técnicas se perfeccionan con sistematicidad, hasta dar con una depuración provocadora de asombros enormes en quienes la atesoran o contemplan detrás de una vitrina de museo. A Cuba la porcelana china llegó desde México, en el Galeón de Manila, en ruta a finales del siglo XVI y hasta principios del XIX.

Nuestra burguesía, amante del boato, pagaba “un potosí” por lucirlas… La antigua mansión de los Gómez Mena –la familia de empresarios azucareros más rica antes de 1959– se convirtió al triunfo revolucionario en una entidad formadora del mejor gusto, siendo decisiva la mayor colección de arte asiático de nuestro país. Entre el Arte y el Mito nos hará aprehender las excelencias de una gran nación, cual baño de bendiciones y cultura.

La muestra podrá apreciarse hasta el 24 de abril de 2025. / JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA En el Año Nuevo Lunar se regala a amigos y familiares un sobre rojo (Hongbao) con dinero para atraer bendiciones y suerte. A los niños les encanta esta tradición. / studycli.org