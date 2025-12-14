Birán: la solidaridad acompañada del crepúsculo 

El donativo de un admirador de Cuba, tal vez pequeño en contenido, pero inmenso por el gesto, llegó a 55 familias de la zona que fue testigo de la niñez del Comandante en Jefe. Una mano tendida en tiempos difíciles, a través del proyecto Martí ilumina los C años de Fidel

Los portadores del mensaje solidario avanzan este atardecer de diciembre por el camino hacia Birán. Todavía las huellas del huracán Melissa se aprecian como heridas a flor de piel y es de los momentos en que la gratitud ante cualquier apoyo crece. Pronto oscurecerá, la meta es llegar, porque en un punto de ese valle humilde, rodeado de las montañas que tanto protegió el Comandante en Jefe, un grupo de familias aguarda.

Muestra de los módulos entregados a familias vulnerables del consejo popular de Birán. / Cortesía del proyecto Martí ilumina los C años de Fidel.

Dos pancartas gigantes identifican la proximidad del lugar, perteneciente al oriental municipio de Cueto, en Holguín. La primera, con las imágenes de Fidel y Raúl, y la emblemática vivienda que identifica a la localidad; la otra, indicando la cercanía del consejo popular de Birán.

La carga que portan los emisarios fue donada por un admirador de Cuba que prefiere el anonimato: “no importa quién, sino qué”, asegura. Una decisión a respetar y la idea de que fuera en Birán –se entrega a familias vulnerables– contó con el respaldo del proyecto Martí ilumina los C años de Fidel.

Yamisleidys (Yami) Gutiérrez Martín, presidenta del consejo, explica que los siete delegados de circunscripciones y los trabajadores sociales de esa zona desarrollaron una minuciosa labor. “Imagínese, tras el paso devastador del huracán fueron muchos los vulnerables, pero decidimos ayudar a los más necesitados; entre ellos, las madres solteras, las personas de la tercera edad más afectadas y otros casos puntuales: en total, 55 núcleos”.

Los módulos contienen jabón de baño, detergente, aceite, azúcar, espaguetis, arroz, frijoles y leche en polvo para los núcleos en los que hay niños.

Al llegar, estaban todos los convocados. Es difícil describir la gratitud de aquella gente humilde. Tal vez no lo puedan decir con palabras, aunque sus rostros, sus gestos, hablan por ellos. La acción no se prolonga porque la noche anuncia su llegada. Yami tiene en su listado a Santa Catalá Castro, Mileidys García Guerra, Rafael Varón Abraham… Virgen Aguilera Reina, Ramón Acosta Tamaño, Roberto Casas González… Pasan de manera ordenada, reciben la donación –entregado por los trabajadores sociales del consejo popular– y ratifican el agradecimiento.

Esta no es una tarde crepuscular como todas. Es distinta, porque un amigo que representa a la Asociación Cubano-Canaria y los proyectos Hormigas Solidarias y Martí ilumina los C años de Fidel hace llegar otro mensaje de solidaridad.