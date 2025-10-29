Camilo sigue en la primera trinchera

Fotos. / Ricardo Gómez

La tarde estaba nublada. Un huracán amenaza el oriente de Cuba.

En La Habana, el cielo encapotado, cubría a centenares de trajes verde olivo, de uniformes escolares, de obreros, de los hijos de Camilo Cienfuegos Gorriarán, que fueron a rendirle tributo al Malecón habanero, en el aniversario 66 de su desaparición física.

Primero los himnos, consignas, declaraciones. También aquellas canciones de Carlos Puebla que recuerdan al comandante rebelde: “Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto”.

Minutos después la bandera tricolor se abrió paso en el lugar donde la avenida G choca con el mar. Los “Camilitos” llevaron cojines florales.

Llegó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Defensa Nacional, a arrojar flores. Vimos en sus manos tres rosas blancas, bellísimas, pulcras. Hizo el esfuerzo para lanzarlas al agua, más allá del arrecife. Sabemos que lo hacía a nombre de todos los cubanos y muy en especial de aquellos que desafían a estas horas un feroz huracán en el oriente del país. Junto a él, las máximas autoridades del Partido, el gobierno de la nación, de La Habana y del municipio Plaza de la Revolución.

Estudiantes de las escuelas vocacionales Camilo Cienfuegos lanzaron cojines florales al Malecón.

Los niños fueron levantados en hombros por sus padres, a algunos los sostenían por encima del muro para que ellos mismos hicieran llegar flores a las olas irreverentes. El viento soplaba en contra.

Vimos llegar allí, quizás por primera vez en su vida, a jóvenes líderes campesinos, la mayoría presidentes municipales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Ellos cursan estudios que les prepara en sus funciones. Representan la vergüenza de mujeres y hombres del campo, de esos a quienes la Revolución les entregó la tierra, abrió surcos en sus vidas y les enseñó el horizonte.

Sujetados fuertemente por sus padres, los niños llevaron flores al mar.

En estos últimos días de octubre, preocupados y ocupados por el huracán Melissa, por los subterfugios y maniobras anticubanas en las votaciones en Naciones Unidas de la Resolución contra el duro bloqueo de Estados Unidos, hubo un momento de respiro, instante para salir a provocar la brisa del Malecón y remontar el pensamiento al Hombre de la Vanguardia; porque de eso se trata, de nunca abandonar la primera trinchera de combate.

Respeto al héroe.

Camilo sigue en la primera trinchera, aupado por el pueblo.