Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Camilo sigue en la primera trinchera

Ricardo R. Gómez Rodríguez

Ricardo R. Gómez Rodríguez

Ricardo R. Gómez Rodríguez

Ricardo R. Gómez Rodríguez

Fotos. / Ricardo Gómez

La tarde estaba nublada. Un huracán amenaza el oriente de Cuba.

En La Habana, el cielo encapotado, cubría a centenares de trajes verde olivo, de uniformes escolares, de obreros, de los hijos de Camilo Cienfuegos Gorriarán, que fueron a rendirle tributo al Malecón habanero, en el aniversario 66 de su desaparición física.

Primero los himnos, consignas, declaraciones. También aquellas canciones de Carlos Puebla que recuerdan al comandante rebelde: “Te canto porque estás vivo, Camilo, y no porque te hayas muerto”.

Minutos después la bandera tricolor se abrió paso en el lugar donde la avenida G choca con el mar. Los “Camilitos” llevaron cojines florales.

Llegó Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente del Consejo de Defensa Nacional, a arrojar flores. Vimos en sus manos tres rosas blancas, bellísimas, pulcras. Hizo el esfuerzo para lanzarlas al agua, más allá del arrecife. Sabemos que lo hacía a nombre de todos los cubanos y muy en especial de aquellos que desafían a estas horas un feroz huracán en el oriente del país. Junto a él, las máximas autoridades del Partido, el gobierno de la nación, de La Habana y del municipio Plaza de la Revolución.

Estudiantes de las escuelas vocacionales Camilo Cienfuegos lanzaron cojines florales al Malecón.

Los niños fueron levantados en hombros por sus padres, a algunos los sostenían por encima del muro para que ellos mismos hicieran llegar flores a las olas irreverentes. El viento soplaba en contra.

Vimos llegar allí, quizás por primera vez en su vida, a jóvenes líderes campesinos, la mayoría presidentes municipales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). Ellos cursan estudios que les prepara en sus funciones. Representan la vergüenza de mujeres y hombres del campo, de esos a quienes la Revolución les entregó la tierra, abrió surcos en sus vidas y les enseñó el horizonte.

Sujetados fuertemente por sus padres, los niños llevaron flores al mar.

En estos últimos días de octubre, preocupados y ocupados por el huracán Melissa, por los subterfugios y maniobras anticubanas en las votaciones en Naciones Unidas de la Resolución contra el duro bloqueo de Estados Unidos, hubo un momento de respiro, instante para salir a provocar la brisa del Malecón y remontar el pensamiento al Hombre de la Vanguardia; porque de eso se trata, de nunca abandonar la primera trinchera de combate.

Respeto al héroe.
Camilo sigue en la primera trinchera, aupado por el pueblo.
Representantes de organizaciones políticas y de masas rindieron tributo al comandante guerrillero.

Comparte en redes sociales:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Te Recomendamos

Actualidades

En Cuba

La bohemia

Historia

Así va el mundo

Ciencia

Deportes

Fotorreportajes

Directorio

Quiénes somos

Contáctenos                  

Suscríbete

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss

Directorio

Quiénes somos

                

Síguenos en nuestras redes

Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Revista Bohemia. © 2022 . Fundada en 1908

Avenida Independencia y San Pedro. Plaza. La Habana. Cuba. CP: 10691. E-mail: digital@bohemia.cu

Diseñado por Fabián Cobelo y Desarrollado por Raúl Sánchez

 