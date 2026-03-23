Caruso: una canción en tierra de sirenas

Caruso es una canción de ópera compuesta en 1986 por el músico italiano Lucio Dalla

Por Ernesto Fernández Domínguez

Varios años atrás, en un día cualquiera, me asomé al balcón y como todas las noches, busqué una estrella nueva. Inútil esfuerzo. El cielo estaba aplomado y la amenaza de lluvia era inminente. Algunas gotas de avanzada me llegaron cabalgando en una brisa norteña. La decisión tomó fuerza: me quedaría en casa.

Mi vieja tele me sirvió de compañía. Era la hora de las novelas. Nunca las veo por temor a la adicción tiránica del próximo capítulo. Me levanté de mi asiento dispuesto a cambiar de canal; pero me detuve; en realidad fue una melodía la que lo hizo. Desde las primeras notas emanadas de un piano romántico, mi cuerpo entero se enamoró de ella. Luego, cuando la melodía avanzó, Luciano Pavarotti la convirtió en verbo divino, y me hice cómplice de la telenovela Roma. No la recuerdo bien, solo su tema musical: Caruso. Contraje una deuda emocional con la canción y pienso pagarla ahora con estas líneas.

Dejé que el tiempo hiciera lo suyo: borrar lo superfluo y permitir solo la huella indeleble de lo inmanente. La canción no había abandonado mis sentidos luego de largos años. Se balanceaba allí en mi oído interno, como las olas en los tozudos arrecifes. Sin embargo, me llamó la atención lo siguiente: la novela se llamaba Roma y nada la relacionaba con el célebre tenor napolitano. Y así fue. Insertaron la melodía porque “atrapaba” el alma italiana.

La canción fue escuchada por primera vez en el álbum en vivo DallAmeriCaruso, grabado en Nueva York un día 23 de marzo de 1986.

Existen innumerables versiones, pero ninguna se compara con el virtuosismo de la interpretación de Luciano Pavarotti, la cual vendió, recién estrenada la canción, más de nueve millones de copias.

Caruso es una canción de ópera compuesta en 1986 por el músico italiano Lucio Dalla (1943-2012), quien tuvo la oportunidad de alojarse en el hotel Excelsior Vittoria de Sorrento con vistas al mar Tirreno –donde Homero situó a las sirenas de su poema épica Odiseo–. El tenor pasó sus últimas noches también en el Excelsior.

Dalla, por un problema en su barco cuando navegaba por esas aguas, estuvo obligado a buscar un hotel. Por un guiño del destino, le otorgan la habitación donde se había hospedado el famoso napolitano. Allí supo la historia que luego reflejaría en el pentagrama.

Lucio Dalla, autor de la obra musical Caruso y Fabienne Fabré actriz tunecina. /es.wikipedia.org

Aun con cáncer de garganta, Caruso ofrecía clases de canto a una joven de ojos verdes de la que se enamoró perdidamente.

Llegó la última noche y el último concierto. Quiso cantar solo para ella: llevó el piano a la terraza con vistas al mar y comenzó a entonar una apasionada declaración de amor. Sin embargo, la leyenda alrededor del hecho afirma que los pescadores, quienes escucharon la potencia de su voz; regresaron al puerto, anclaron en las aguas cercanas al hotel y se convirtieron en su auditorio final. Las luces de los barcos eran tantas, dicen, que parecían estrellas. Esa noche su estado empeoró. Dos días después, el 2 de agosto de 1921, Caruso murió en Nápoles.

No sé si usted ha escuchado en alguna ocasión a Pavarotti regalando al mundo la estremecedora melodía. Si no lo ha hecho, le recomiendo escucharlo en una noche clara, sin nubes. Así su espíritu podrá viajar libremente y hacerle compañía a las barcas de los pescadores del Tirreno convertidas en estrellas.