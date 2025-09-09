Chicos únicos y en realidad brillantes

Cuando presentar las particularidades del síndrome Down no constituye freno para diversas formas de realización personal e inclusión social, entonces suceden estas cosas…

Fotos. / Pastor Batista Valdés

Durante mucho tiempo, Ciego de Ávila y Cuba lo conocieron como noble y muy humano proyecto denominado Necesito de tu sonrisa.

Y vaya que arrancaban sonrisas y hasta carcajadas cada vez que se presentaban, como si en realidad se tratara de artistas profesionales, independientemente del público que tuvieran delante, del momento, del lugar…

Varios eran aún adolescentes, procedían de distintas familias, de diversas partes de la ciudad, mas todos tenían un común denominador: rasgos y particularidades del síndrome de Down.

Hace apenas unas horas los vi actuar otra vez para vacacionistas que disfrutaban los últimos cañonazos del verano 2025.

Además de “solista”, este joven es un excelente atleta.

Ya no son, al menos físicamente, tan pequeños. Sus padres, demás familiares, vecinos y el público para el que actúan –sin embargo– los sigue viendo igual: niños ocurrentes, traviesos, profundamente alegres.

Suman una docena, agrupados en el proyecto Únicos y Brillantes (impulsado básicamente por la comprensión, pasión y empeño de la familia), con suficiente repertorio para mantenerse durante una hora y más, arrancando aplausos y abrazos, los que sobrevienen al final de cada actuación, entre ellos mismos y con esas personas desconocidas, pero sensiblemente familiares también.

Aunque la música (doblada) es el “plato fuerte”, tienen seis piezas de teatro y cinco números de magia que –si por razones obvias no remontarían el vuelo de las obras que habitualmente presenciamos en cualquier escenario artístico– son expresión de una fantasía, acaso ingenua, acaso infantil, con toda seguridad divina.

¿Quién dice que este muchacho no es todo un cantante?

Entre ellos, los hay incluso aficionados al deporte, tal es el caso de un ocurrente muchachón que ha ganado numerosas medallas en las pistas de atletismo.

“Jamás los había visto; no sabía que existían –me comentó al final de la presentación una preciosa joven a quien familiares y amigos llaman simplemente Ary; puedes estar seguro de que me han llegado muy profundo y donde actúen seguiré yendo a disfrutarlos”.

Siempre ocurre esto.

La gratitud siempre aflora en quienes administran instalaciones recreativas.

Al final suele ocurrir esto.

Se divierten entre sí.

Derrochan ternura.