Cobijado por su historia

Fomento no es excepción. Por estos días varios poblados y zonas del territorio espirituano festejan su liberación, a finales de 1958

Miles de espirituanos se rencuentran por estos días a bordo de su propia historia.

Así lo propician espacios donde la presencia popular evoca trascendentes hechos acaecidos en la recta final del año 1958, cuando fuerzas guerrilleras comandadas por el Che, con la integración del Movimiento 26 de Julio y del Directorio Revolucionario 13 de Marzo, liberaron de forma gradual pero irreversible zonas y poblados asentados en el territorio que hoy abarca la provincia de Sancti Spíritus.

Son los casos de Taguasco, Mapos, Paredes, Guasimal, Cabaiguán, Trinidad, la propia cabecera provincial y Jatibonico, localidad esta última donde el enemigo aún ofrecía resistencia cuando el tirano Fulgencio Batista se fugó del país.

Momentos como los correspondientes a Taguasco o Fomento (por apenas mencionar dos) confirman la certeza de que –aun en medio de la intensa guerra ideológica del enemigo imperial contra Cuba– es perfectamente posible mantener viva la historia, cuando se concibe bien el modo de traerla, viva, a la superficie del día.

Momento cultural. /Pastor Batista Valdés

Por ello no solo testigos o protagonistas de la liberación de Fomento, sino también personas mucho más jóvenes, sintieron la presencia del Guerrillero Heroico por las recién liberadas calles del pueblo, el júbilo que entonces desencadenó aquel hecho, la decisión de continuar una ofensiva ya indetenible.

Habían transcurrido tres días de eficaces acciones, que condujeron a la toma de puntos que el enemigo jamás hubiera querido perder: la compañía telefónica (donde el Che instala su jefatura de operaciones), la estación de radio y el cuartel militar, en el que se hallaban más de un centenar de efectivos.

Tal y como recordaría Yanelis Ibarra Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del Partido, la cooperación del pueblo, en plena calle, resultó de gran valor para el éxito final.

Por cierto, vale recordar que Fomento fue el primer municipio liberado entre los que conformaban la antigua provincia de Las Villas.

En esa zona el Guerrillero Heroico Ernesto Che Guevara ubicó la comandancia de su Columna Número 8, en un estratégico paraje serrano, conocido como Caballete de Casa, de difícil acceso, con magníficas condiciones tácticas, abundante agua, boscosidad que dificultaba la observación aérea del enemigo, pero les permitía a los guerrilleros dominar visualmente un amplio territorio.

Acostumbrados a extraerle savia a todo lo que organizan, los espirituanos aprovechan estas efemérides para reconocer a los organismos, empresas y entidades con mejores resultados durante el año, y entregarles el carné correspondiente a quienes recién ingresan a la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), a las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas y al Partido Comunista de Cuba.