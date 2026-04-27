¿Código QR en emisiones postales?

Por. / Juan Hernández Machado

Sí, no se sorprenda. Para desdicha de quienes han pronosticado la desaparición de las emisiones postales debido a los adelantos de la ciencia y la técnica, estos se incorporan a las mismas para darnos productos de excelencia que incrementen nuestras colecciones.

Entre las emisiones postales peruanas del pasado año 2025 se encuentra una hoja filatélica para conmemorar el aniversario 75 de la Revista Filatelia Peruana. Fue emitida el 17 de octubre e incluye un código QR que nos permite ir al repositorio digital de la revista desde su primer número.

Con un valor facial de 7.60 soles, esta hoja muestra un diseño atractivo al presentar la carátula de un buen número de ejemplares de la revista a la que va dedicada la emisión postal. El código se actualizará con las nuevas emisiones.

Según informaciones de la Asociación Filatélica Peruana, partes gráficas del diseño de la emisión se produjeron por inteligencia artificial, uniendo de esa forma las tendencias tecnológicas modernas con el caudal de conocimientos históricos y filatélicos de ese hermano país recogido en estos 75 años de tan prestigiosa publicación.

Agradecemos a los colegas peruanos por esta importante contribución a la filatelia para que mantenga su vigencia con la incorporación de los nuevos adelantos científico-técnicos en el diseño e impresión de las futuras emisiones postales.