Como si el sol iluminara la noche

Aunque los tiempos son otros, porque han pasado 73 años, la intensidad es la misma. La antorcha, esta vez Centenaria -por los 100 años de Fidel- volvió a llenar de luz la escalinata universitaria y toda la calle San Lázaro, en el tradicional recorrido hasta la Fragua martiana, por el natalicio del Héroe Nacional, José Martí

La noche fría no impidió que la escalinata de la Universidad de La Habana volviera a una celebración que es fiesta y compromiso; convite y reafirmación de la defensa de la Patria, por la cual vivió y luchó el más universal de los cubanos, José Martí; la tierra a la que entregó lo mejor de su existencia el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, a cuyo aniversario 100 dedicamos este 2026.

Fotos. / Estudio Revolución

Este 28 de enero, como hace más de siete décadas, la víspera del primer siglo del Héroe Nacional, cientos de jóvenes y pueblo en general tomaron en sus manos la antorcha para multiplicarla una vez más, especialmente ahora, cuando nuevamente está amenazada la nación.

Junto a la juventud cubana y el pueblo capitalino, el presidente de la República y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, marchó hasta la Fragua Martiana, para rendir tributo a nuestro Martí.

En una Cuba consternada, debido a la represión implantada por el tirano Fulgencio Batista, autor del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, había que actuar. Con mucha discreción se organizaba la lucha y la juventud, rebelde por naturaleza, se sumaba. Según el testimonio ofrecido varios años atrás por la pinareña Rosa Mier López “la casa de Aida Pelayo, una de las fundadoras del Frente Cívico de Mujeres Martianas, era chiquita para el desarrollo de sus reuniones y, con el apoyo del Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) –cuyo presidente era entonces Joaquín (Kino) Peláez- empezamos a hacerlo en la Universidad de La Habana”.

El Frente, creado con la finalidad de desarrollar actividades de homenaje al Apóstol a propósito de su centenario, tuvo una labor muy activa desde su fundación, igual al resto de las organizaciones progresistas o revolucionarias. Sus integrantes y la FEU querían vindicar a Cuba. Era la manera de desagraviar tanta ignominia tras el golpe de Batista.

Los estudiantes propusieron la realización de una marcha en la cual participaran diversas organizaciones. Se asegura que fue el joven Alfredo Guevara (31 de diciembre de 1925-19 de abril de 2013) quien planteó la iniciativa, con el objetivo de salir desde la escalinata de la Universidad de La Habana hasta la Fragua Martiana, lugar donde habían estado las canteras en las que José Martí cumplió prisión.

“Conchita Portela –destacó Rosa–, miembro de la organización femenina y vicepresidenta de la Federación Estudiantil Universitaria en la Escuela de Pedagogía, propuso al Secretariado de la FEU –y fue aprobado por unanimidad– que en la marcha portaran antorchas para esperar, con mucha luz, el día del nacimiento del Maestro”.

En la primera convocatoria iban la FEU, las Martianas y el grupo de Fidel, entre muchos más, sobre todo estudiantes. Iluminaron, como nunca se había visto, la escalinata y toda la calle San Lázaro.

“Y el tirano supo con cuánta fuerza Martí irradiaba la luz que aquella generación precisaba para no dejarlo morir en el año de su Centenario”, precisa Rosa Mier López.

Una connotación especial tiene hoy, porque las antorchas, como un sol que ilumina la noche, a la espera del cumpleaños de Martí, también se dedica a los 100 años del Líder Histórico de la Revolución. Sería hermoso que el 12 de agosto próximo, los cubanos dignos esperáramos el centenario del Comandante en Jefe con una marcha similar a esta, porque el ideario de Fidel, igual que el del Maestro, es luz que resplandece y guía.