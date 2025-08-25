Con la energía de los amigos

De aquí a seis años, Cuba se ha propuesto cambiar una parte sustancial de su matriz energética. Japón nos acompaña en ese arduo empeño

Para aquellos con la crítica en fuste, Cuba anda en bicicleta a una velocidad irrisoria cuando hablamos de energía, lo cual es falso, pues se acometen acciones puntuales, y muchas. Asimismo, hemos pensado en el futuro.

JICA se interesa por casi todos los aspectos de nuestro país, siempre en aras del desarrollo. / Cortesía de JICA

Nada de “dorar la píldora”, sino de meditar y divulgar con justeza. El Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta 2030 aborda el compromiso de nuestro Estado socialista con la eficiencia energética y el desarrollo de fuentes renovables, lo cual se refrenda de la siguiente manera: “garantizar un suministro energético confiable, diversificado, moderno, a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental, aumentando sustancialmente el porcentaje de participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética nacional, esencialmente de la biomasa, eólica y fotovoltaica.”

Además de voluntad, contamos para ello con el concurso de muchos amigos por el mundo; por ejemplo, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, presente aquí desde 2018. Ese país se ha sumado al empeño de proveernos de “luz”, pero antes de entrar de lleno en el tema, expliquemos de cuál organización hablamos. Se trata de la mayor institución de su tipo del orbe, con presencia en más de 90 naciones. Para la mayor de las Antillas significa un resorte fundamental de las relaciones bilaterales, lo mismo diplomáticas, de compañerismo, cariño, e incluso con los 1 100 descendientes cubano-japoneses, los llamados nikkei.

JICA se interesa por casi todos los aspectos de nuestro desarrollo: agricultura, salud, manejo de residuos sólidos, agua y saneamiento, transporte, promoción de mipymes y energía. En ese sentido, el 19 de agosto de 2025, se dio un paso crucial con la inauguración de la segunda etapa del “Proyecto para el Mejoramiento del Suministro de Energía Eléctrica en la Isla de la Juventud”.

JICA y la UNE continuarán impulsando la capacitación de los técnicos cubanos en el sector de la energía, incluidos los especialistas de la Isla de la Juventud. / Cortesía de JICA

La información dada por la embajada japonesa a la que Bohemia tuvo acceso explica cómo la iniciativa “es el fruto de la colaboración entre la Unión Eléctrica (UNE), el Ministerio de Energía y Minas y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA). El mismo se ejecutó del año 2019 al 2025, concluyendo su primera etapa en abril del 2024 y su segunda etapa ahora recientemente”.

Hablamos de una solidaridad encomiable, materializada en un monto total de 2 390 millones de yenes japoneses, unos 16,6 millones de dólares. En esta oportunidad se incorporaron siete nuevos generadores de combustión interna, y esa sola tarea demandó la modificación del sistema de gestión de energía; adicionalmente, se instaló un equipamiento que brinda la posibilidad de arranque si hubiera una caída total del sistema eléctrico en el municipio especial, o por una avería o el paso de los tan temibles huracanes. Y díganme si esto no es una cosa maravillosa.

La nota de prensa especifica que se instalaron “un sistema de baterías de 10 MW (Mega watts), el sistema de control y gestión de energía y acondicionamiento de potencia, con lo cual se logrará aumentar la cuota de energía renovable en la generación total de electricidad de la isla, contribuyendo así a la estabilización del suministro eléctrico del municipio especial”. Y con un sol que rajaba las piedras a la ceremonia asistieron los viceintendentes de la Isla de la Juventud, Iraida Zayas y Wilber Benítez; el director general en funciones de la UNE en el municipio especial, David Leyva, y el director técnico de la Empresa Eléctrica y Coordinador del Proyecto, Fermín Molina.

Personalidades del municipio especial y de JICA en Cuba se reunieron para impulsar un nuevo tramo del proyecto energético. / Cortesía de JICA

Mientras, por la parte japonesa estuvieron presentes el Representante de JICA en Cuba, Ashida Tatsuya; el Cónsul de Japón en Cuba, Moriya Naomasa, y los ingenieros de la empresa Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation. El señor Ashida solicitó el buen uso y mantenimiento del sistema donado para proteger el equipamiento entregado, y señaló el acompañamiento de Japón en el sector con otros proyectos.

Puede decirse que vamos contrarreloj, pues de aquí a seis años debemos aumentar en 24 por ciento la cuota de energías renovables en la generación eléctrica, dado su enfoque medioambiental, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos en la reducción de emisiones contaminantes y mitigación del cambio climático. Así se insertan los desvelos de JICA en la cooperación energética de Cuba, en el “Proyecto Promoción de la introducción de energía renovable”, que comenzó a principios del 2025 y se ejecutará durante 2 años de conjunto con la UNE.

También entre los propósitos de la transición energética hacia las fuentes renovables de Energía en Cuba están depender menos de los vaivenes del precio del combustible en los mercados mundiales, y, por último, superar las trabas que EE.UU. pretende imponernos con un bloqueo criminal. ¿Cómo lograremos todas esas metas? Dando a los pedales y estrechando manos amigas.