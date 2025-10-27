Conciencia ambiental, arte y reconocimiento

En la Primada de Cuba, la Casa de la Cultura conjuga saberes durante la Jornada de la Cubanía. Desde esa oriental tierra BOHEMIA les cuenta

Fotos. / Eliannis Legrá Rodríguez

Bajo el lema de que lo aparentemente desechable puede renacer con un nuevo propósito y belleza, la Casa de Cultura Municipal de Baracoa fue el escenario de un encuentro tanto inspirador como necesario. El espacio “ReciclArte”, dirigido por la psicóloga y escritora baracoense Gipsie Garrido Domínguez, congregó a artistas y estudiantes, los que reflexionaron acerca de la importancia del reciclaje como otra poderosa herramienta de transformación: el arte.

Tamara Laffita Legrá, estudiante de secundaria, recibe diploma de manos de Gipsie Garrido, lo cual es un incentivo, dijo.

Más que simple exposición, el evento devino en foro de diálogo, donde la intelectual destacó el profundo vínculo entre salud mental y el cuidado del planeta: “Cuando reciclamos y creamos, no solo estamos preservando nuestro entorno, sino también sanando. Transformamos la basura en belleza, el caos en orden, y eso tiene un impacto directo en nuestro bienestar psicológico”.

“ReciclArte” propone el acto creativo con materiales reciclados como una terapia formativa de la paciencia, la autoestima y la conexión con la comunidad. La parte visual de la jornada capturó con mayor elocuencia este mensaje. La sala albergó una variedad de obras de arte popular que demostraron una imaginación sin límites y un compromiso con el medio ambiente. Entre todas, brillaron con luz propia varias creaciones, sencillas, pero fuertes.

Orgullo local en manos de una joven promesa

La joven Tamara Laffita Legrá, estudiante de 8vo grado de la Secundaria Básica Glicerio Blanco Lores, presentó una propuesta singular que captura la esencia de Baracoa. A partir de una base de platos desechables, ella dibujó con minuciosidad elementos característicos de la Primera Villa de Cuba: el fruto del cacao y la silueta imponente del Yunque. Para completar la pieza, trabajó con papel foami que dio “vida” a una colorida polymita, y de esa forma se unieron el patrimonio natural y cultural de la región. Todo se elaboró íntegramente con materiales reciclados.

Otra manera de resaltar la naturaleza cubana, y la de Baracoa en particular. Pieza de Tamara Laffita.

El talento de la muchacha no se limitó a las artes plásticas. En un momento mágico de la velada, según el público, la joven compartió un fragmento de su cuento “Piensa antes de actuar”, el que le valiera premio en el concurso auspiciado por la Oficina del Conservador de la Ciudad con motivo del aniversario de Baracoa. Su lectura se entrelazó con las intervenciones de otros escritores locales, quienes también presentaron las suyas, añadiéndole una profunda dimensión literaria al evento. Todo ello demostró el surgimiento de una eventual artista joven integral.

Maestría en el reciclaje artístico

La versatilidad del reciclaje creativo se reflejó asimismo en la obra del reconocido escultor Israel Castro, quien exhibió una impresionante polymita elaborada en ingeniosa combinación de materiales como poli espuma, fibra de coco y trozos de madera. El resultado fue algo cargado de texturas y colores naturales, conjunción perfecta de la tradición baracoense y los elementos más cotidianos, lo cual muestra que pueden transformarse en una representación completa y colorida del emblemático caracol cubano.

Terapia y superación

La propia psicóloga Gipsie Garrido exhibió su aptitud personal con una serie de composiciones, -bien sencillas- al utilizar botones y alfileres para formar imágenes, lo que manifiesta una paciencia y meticulosidad que son el corazón del proyecto. Sin embargo, la sección más conmovedora de su exposición fue, sin dudas, la dedicada a las obras de pacientes. Niños con hiperactividad, que asisten a su consulta. A través de este proceso creativo, lograron enfocarse en las tareas y terminar sin prisa trabajos que canalizaron su energía creativa con piezas llenas de color y significado, como testimonio palpable del poder terapéutico del arte.

Reconocimiento a la Trayectoria

La velada sirvió para colocar al arte del presente dentro de una tradición cultural sólida. En un momento especialmente importante, Yendris Muguercia, presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artista de Cuba, Uneac, en el municipio, entregó un merecido reconocimiento al pintor, y director de la Galería de Arte de la ciudad, Yoel Rey Barroso. Con la entrega de la distinción se celebraron sus 35 años de permanencia y labor ininterrumpida dentro de la institución, pilar fundamental de la cultura baracoense. El homenaje subraya el valor de contar con espacios que han nutrido, y nutren, el panorama artístico local; vitrina de y para los talentos.

El éxito “ReciclArte” reside en la capacidad de tender puentes: une a artistas consagrados y a nuevas generaciones; a la psicología con el ecologismo. Rinde tributo a la historia cultural, en tanto mira hacia el futuro. Eventos con estas peculiaridades viven alojados en el corazón cultural del municipio y no solo embellecen el espacio, siembran semillas de cambio. Nos recuerdan que cada botella, papel, trozo de metal, junto al legado de una galería, pueden ser el principio de algo original y hermoso.