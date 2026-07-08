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Pieza óleo sobre fibra titulado Palomas, del uruguayo Ruisdael Suárez (1929-2004). /mnav.gub.uy
Pieza óleo sobre fibra titulado Palomas, del uruguayo Ruisdael Suárez (1929-2004). /mnav.gub.uy

Consecuencias

María Victoria Valdés Rodda

María Victoria Valdés Rodda

María Victoria Valdés Rodda

María Victoria Valdés Rodda

Cada tarde vagan despacio sin rumbo alguno. Son muchos de caminar impersonal que se proyectan vistiendo la indumentaria de una vejez abandonada. Se sientan en los bancos habituales y los “cortejan” las mismas palomas para beneficiarse de sus regalitos de pan.

La atmosfera, de un plomizo silencio, ultraja la alegría remota de la vida: las risas infantiles no harán eco feliz en el sepelio de tantos huesos; siguen sin habituarse a la ausencia de ese ir y venir de chiquillos casi perfectos.

Los viejos, en apariencia inofensivos, años atrás, fueron quienes se aseguraron de proveer de abundante alimento a las aves y regaron con profusión los viñedos. Mientras, calculaban con pasmosa frialdad las estrategias militares a ejecutar por los soldados. Actuaron convencidos de que se trataba de un costo pasajero, prometedor de victorias. A la larga, pensaban, los animales y las plantas se multiplicarán, y nacerán más niñas y niños.

Solo que estos no pudieron ni tan siquiera crecer privándoseles del beneficio de las familias propias, muriendo sin hijos; dejando a su vez abandonados los palomares y los campos. A esta masa senil, el peso abrumador de la mala conciencia y la experiencia cotidiana, les hace sentir culpables de prestarse a los deseos de los superiores donde pelear era tópico constante. Ellos en la cima, los niños tras las armas. Los himnos militares desplazaron a las frases de amor, y las promesas de espera se verían reconfortadas por nuevos y jugosos ascensos.

La situación del frente volvió fondo triste el cielo añil y los árboles macizos. Para la contienda, la ciudad enrolaba a los pequeños. Claro, esto sucedió poco a poco: al echar volar a las palomas unido al intercambio de botellas de vino, se percataron de las mermas. Quedaban los niños.

Viéndolos retozar apareció la formula infalible: irían a la ofensiva. A los estrategas, escudados en las charreteras, les pasó inadvertida la verdad inmaculada de contaminaciones con otras menos certeras: el futuro de la humanidad no llega a los metros y medio de estatura ni hablan con voz grave. El mañana del mundo pasa por las coordenadas del tiempo medido en carcajadas y juegos.

“Ya nos encargaremos nosotros, los dueños del presente, en procrear varones y hembras donde prolongar el halito vital”, se decían. Se equivocaron; la metralla los volvió estériles y regresaron a hogares vacíos. Apenas algunas palomas los recibieron. Teniendo que revivir a fuerza de mucha agua a los maltrechos viñedos.

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