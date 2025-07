Consejos para el verano… Un poco para todos

«Un poco para todos», una sección dedicada a explorar el fascinante mundo de la salud, donde compartimos reflexiones, curiosidades y consejos prácticos que pueden enriquecer tu bienestar diario. Aquí nos proponemos desmitificar temas de salud, ofrecer información asequible y fomentar un espacio de aprendizaje y reflexión

HIDRATACIÓN POR DENTRO Y POR FUERA

Foto. / extension.umd.edu

Si quieres que tu organismo funcione correctamente es esencial hidratarte. El agua es imprescindible para vivir. El cuerpo humano consta de un 80 por ciento de agua y eliminamos más de litro y medio por día, lo cual justifica la necesidad de mantenerlo hidratado. En verano todos bebemos mucha agua, pero también debemos hacerlo en invierno. El frío, el viento y el envejecimiento hacen que la hidratación constante de la piel se altere de manera que se vuelve frágil, rugosa, sensible, pierde flexibilidad y da lugar a posibles problemas renales.

Debemos ayudar a las células encargadas de absorber y retener el agua para mantener el cuerpo hidratado, ya que a partir de los 25 años todas ellas van perdiendo su eficacia. La temperatura del medioambiente, en invierno, es más baja que la del organismo de modo que este lo compensa extrayendo agua del mismo.

Después de bañarnos en el mar debemos ducharnos con agua dulce y así eliminar la sal, de ser posible aplicaremos en la piel una crema hidratante. El cloro reseca mucho, por tanto no es recomendable prolongar los baños en la piscina, a la vez que debes evitar tomar el sol durante un tiempo largo. No hay que abusar de los productos de aseo porque eliminan el manto protector; la ducha no debe propasar los cinco minutos y el baño los 20, al igual no se debe frotar la piel durante mucho tiempo, ni secarnos con fuerza. Es necesario beber dos litros de agua diariamente para que nuestro cuerpo pueda reponer líquidos, eliminar grasas… tomar también zumos naturales, caldos, etcétera, estos aportarán sales minerales, azúcar y vitaminas. Las comidas que más favorecen a la hidratación son las frutas, verduras y hortalizas.

En la piel es preciso usar cremas hidratantes, porque crean barreras contra la evaporación y ayudan a generar los fijadores naturales de agua permitiendo que esta no pierda su propio nivel de hidratación.

JUEGOS PARA EJERCITAR LA MEMORIA EN PERSONAS MAYORES

Un envejecimiento activo contribuye a mantener las habilidades cognitivas necesarias en el bienestar de los adultos mayores.

Según los especialistas para que las personas de cierta edad se mantengan activos mental y físicamente es recomendable que interactúen con otras personas. Además de facilitar el contacto social, se pueden realizar juegos que, a la larga, evitan el deterioro cognitivo. Aquí les damos algunos juegos para la memoria de diferentes niveles de dificultad.

El juego de las parejas

Un juego de memoria visual y es muy sencillo. Las cartas se mezclan y se colocan bocabajo en la mesa. Consiste en emparejar las mismas imágenes (en pares). Por un lado, sirve como entretenimiento y, por otro, mantiene el cerebro en forma.

Puzles

Los puzles y rompecabezas son conocidos por las personas mayores. En ellos es un reto, permite establecer relaciones entre las imágenes y memorizar los fragmentos para encajarlos. No solo ejercitan la mente, sino que actúan como ejercicio antiestrés, desarrollando su paciencia y favoreciendo su relajación.

Crucigramas

Los crucigramas, el Scrabble y otros juegos con palabras son de gran ayuda en la actividad cerebral de los adultos mayores. El lenguaje es un factor clave en el funcionamiento del cerebro. Por ello, los juegos que incluyen palabras son ideales para mantener sus capacidades verbales. Es una de las actividades más empleadas, contribuye a prevenir el deterioro cognitivo en personas adultas.

Escribir

Aunque a priori puede no ser un juego como tal, la escritura también puede enfocarse como una actividad lúdica. Escribir en un diario o cuaderno sus vivencias o simplemente historias, contribuirá al ejercicio de la memoria.

Es primordial la estimulación cognitiva en los adultos mayores para que mantengan una mente activa.