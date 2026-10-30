Ajo, consejos y carcajadas

«Un poco para todos», una sección dedicada a explorar el fascinante mundo de la salud, donde compartimos reflexiones, curiosidades y consejos prácticos que pueden enriquecer tu bienestar diario

EL AJO: MEDICINA NATURAL

Sin duda, es un aliado de nuestra salud aunque no padezcamos enfermedades porque nos protege y aporta vitaminas A, C, B1, B2 (que previenen enfermedades relacionadas con el envejecimiento), selenio, manganeso, cobre, hierro y cinc. Es uno de los mayores desinfectantes existentes y a la vez un potente antinflamatorio. Capaz de destruir las bacterias patógenas intestinales sin alterar su flora protectora, al mismo tiempo combate parásitos, entre ellos, lombrices, tenias, etcétera. Tiene también una función protectora sobre el corazón y las arterias, y combate la arterioesclerosis. Resulta muy saludable comer un diente de ajo o dos al día –preferentemente en ayunas-, porque una dosis más elevada podría causar problemas digestivos.

Consumirlo crudo permite aprovechar al máximo sus bondades. Deseche la parte verde del centro, para que no resulte indigesto. Debemos tener en cuenta, que no se debe cocinar en exceso: pierde parte de sus propiedades salutíferas.

El ajo ha sido y es uno de los ingredientes preferidos en la gastronomía de numerosos países, en especial, el nuestro, por la herencia española; sus propiedades curativas ya las apreciaban los griegos de la antigüedad. Un condimento que aporta un sabor maravilloso tanto si lo freímos, cocemos, guisamos o usamos en crudo, y estimula el apetito; pero para poder aprovecharnos de sus cualidades, es esencial trocearlo justo antes de utilizarlo en la cocina.

Aunque sus virtudes medicinales fueron apreciadas –como ya apuntamos– desde la antigüedad, es Luis Pasteur quien da a conocer su capacidad antibiótica, al observar que este condimento evitaba la proliferación de microrganismos. La alicina, sustancia química presente en el ajo, rica en azufre, mejora la circulación sanguínea, previene el cáncer y actúa contra las infecciones fúngicas y víricas.

Estudios científicos demuestran que posee la capacidad de estimular y mejorar el sistema inmunológico, a la vez que protege activamente de los tumores cancerígenos, sobre todo de colon, vejiga y estómago. Esta capacidad de estimular el sistema inmunológico mejora los problemas de alergia y asma.

Los beneficios de esta planta liliácea están demostrados científicamente y son numerosos. Aquí tienes la lista de enfermedades y dolencias para las cuales muchos médicos aconsejan la ingesta de ajo:

–Reduce el azúcar en sangre.

–Regula el metabolismo de las grasas.

–Mejora los problemas reumáticos.

–Previene las enfermedades cardiovasculares (dilata los vasos sanguíneos y evita los coágulos).

–Regula la tensión arterial.

–Controla los niveles de colesterol en sangre.

Solo nos resta decirles ¡Aprovechen!

PARA EVITAR LAS PIERNAS PESADAS

*Practicar una actividad física regularmente: caminata, trote, bicicleta, natación.

*Evitar ropas que comprimen las venas a la altura de las piernas o los muslos.

*Utilizar zapatos y medias cómodos.

*Elevar el pie de la cama con una cuña de cinco a seis centímetros para facilitar el retorno venoso de la sangre al corazón.

*Terminar la ducha diaria con una aplicación de agua fría, subiendo de los pies hacia los muslos.

*Mover las puntas de los pies y elevar los talones o hacer ejercicios durante los viajes largos.

*Caminar sobre la punta de los pies 10 minutos por día.

RÍASE

*Hola ¿está Armando?

–No, apenas voy por las instrucciones.

*Jamás olvidaré las últimas palabras de mi padre.

–¿Qué fue lo que dijo?

-¡Joeputa!… ¡No me muevas la escaleraaaaaaaaaaaa!