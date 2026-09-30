Continúa China a la vanguardia

¡Bienvenidos a nuestra sección de Filatelia! Aquí, los amantes de los sellos encontrarán un apasionante mundo de historia y arte en miniatura. Desde colecciones raras hasta novedades internacionales, exploramos la belleza y el significado detrás de cada estampilla

Por. / Juan Hernández Machado

En estos momentos cuando muchos se cuestionan la supervivencia de los sellos postales debido al acelerado desarrollo de las tecnologías y, en especial, de la inteligencia artificial, la República Popular China demuestra que es una opinión equivocada.

Bajo el título de Inteligencia Artificial, el gigante asiático puso en circulación el pasado 18 de junio una emisión de cuatro sellos, cada uno por valor de 1.2 yuanes. Diseñados por Wang Huming y con perforación 13, cada uno mide 39×39 mm y fueron impresos en offset por la Compañía de Impresiones Secretas y Anti Falsificaciones de Zhengzhou.

El primer sello se llama Nacimiento de la inteligencia artificial y tiene como fondo la conferencia de Dartmouth de 1956, considerada el nacimiento de esta tecnología.

El segundo se denomina Integración de la inteligencia digital y va destinado a mostrar la operación lógica de datos que permiten la integración multidimensional.

Inteligencia artificial incorporada es el nombre del tercer sello que representa con el robot y el dron, un ecosistema de inteligencia artificial.

Coexistencia armónica, se denomina el cuarto sello, y representa la interacción simbiótica entre la inteligencia artificial y la civilización humana. La emisión es una muestra del amplio desarrollo de la inteligencia artificial en la China de la nueva era.