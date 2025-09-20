Control interno en la mira

Radiografía a 13 entidades espirituanas para detectar “fracturas”… o evitarlas

Para 13 entidades productivas de Sancti Spíritus existe por estos días la posibilidad de que inspectores y supervisores detecten irregularidades o deficiencias en su control interno.

Visto desde un prisma optimista, tienen también la oportunidad de asegurar un sistema mucho más fortalecido o con menos vulnerabilidad frente a violaciones que tanto afectan desde el punto de vista financiero y económico.

Así lo propicia la XVII Comprobación Nacional al Control Interno, cuyo despegue y continuidad marcan favorable comportamiento en el territorio, según opina Jesús Gerardo Martín Casanova, Contralor Jefe Provincial.

Centrada en examinar asuntos relacionados con el perfeccionamiento de la empresa estatal socialista en el sector agropecuario, vital para concretar aspiraciones de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, esta vez la comprobación abarca a las empresas agroindustriales subordinadas a los gobiernos municipales en Sancti Spíritus, Jatibonico y Cabaiguán, además de la empresa de suministros agropecuarios, la agroforestal de Trinidad, la Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro y la Agropecuaria Obdulio Morales de Yaguajay.

Hasta el 31 de octubre tendrán lugar también inspecciones a los Consejos de la Administración en cuatro municipios, con el objetivo de chequear el funcionamiento de las comisiones encargadas allí de la Soberanía Alimentaria y de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, al tiempo que será igualmente visitada la forma de gestión no estatal Carnes Mix, que mantiene contrato con la empresa rectora del programa arrocero en la provincia.

Parodiando un tanto aquello de que “solemos acordarnos de Santa Bárbara cuando truena”, es muy probable que en el transcurso de la comprobación –y sus relámpagos– algunos recuerden el valor que en verdad tiene la Guía de autocontrol… no siempre ni por todos aprovechada en su justa utilidad, a lo largo de todo el año.

Sobre la base de lo establecido con la mira de que todo marche bien, hacen su labor en esta oportunidad 85 profesionales adecuadamente preparados (entre auditores y supervisores), además de 13 estudiantes universitarios, que cursan el tercer y cuarto años en Contabilidad y Finanzas.

Un informe final que contempla la relación de las dificultades detectadas en cada lugar, acta de responsabilidad administrativa, responsables de las deficiencias encontradas, así como la calificación obtenida (satisfactoria, aceptable, deficiente o mal) cerrarán un capítulo que no pretende apabullar a nadie, sino poner simplemente puntos sobre íes para prever, prevenir, detectar, sugerir, cerrar paso a delitos y evitar males mayores.