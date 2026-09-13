Cuando deportar se convierte en espectáculo

La política migratoria de Donald Trump combina una ofensiva de detenciones y deportaciones con una estrategia de comunicación que convierte la expulsión de migrantes en espectáculo

Lo que para unos puede parecer un videojuego más, para otros representa una política de Estado. La Casa Blanca acaba de llevar a una pantalla la persecución de migrantes que, fuera de ella, ejecuta ICE.

Rio Run es uno de los videojuegos del White House Arcade, el cual presenta una versión inspirada en Snake, en la que el jugador controla a Tom Homan, asesor de inmigración del presidente Donald Trump, y debe reunir a personas que cruzaron el Río Grande para deportarlas. En otra versión, también difundida por la Casa Blanca, el objetivo consiste en levantar un muro en la frontera con México siguiendo la lógica de Tetris.

La ocurrencia provocó críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Pero reducir el episodio a una provocación de las redes sociales sería perder de vista lo esencial. El videojuego aparece cuando la política migratoria de Washington atraviesa una etapa de endurecimiento marcada por el incremento de las detenciones y las deportaciones.

Rio Run es uno de los videojuegos del White House Arcade; el jugador debe reunir a personas que cruzaron el Río Grande para deportarlas. / lanacion.com.ar

ICE y la persecución migratoria

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una pieza central de esa estrategia. La propia agencia reconoce que su Oficina de Operaciones de Ejecución y Remoción gestiona la identificación, el arresto, la detención y la expulsión de personas sujetas a las leyes migratorias estadounidenses.

Los números recientes muestran la dimensión de la ofensiva. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE arrestó 50 925 personas durante agosto de 2026, una cifra que sobrepasó los 50 208 arrestos de julio y los 43 900 de junio. El propio DHS presentó agosto como un nuevo récord mensual de arrestos en un informe publicado en su sitio web.

Más allá de la discusión sobre las cifras, el dato revela una prioridad política. El gobierno de Trump ha colocado la persecución migratoria entre sus principales banderas y ha ampliado los recursos destinados a hacerla efectiva. En junio, la Casa Blanca informó sobre la aprobación de una ley que garantiza financiamiento para ICE y la Patrulla Fronteriza hasta el año fiscal 2029.

La administración también presenta estas acciones como una demostración de control de las fronteras y de defensa de la seguridad nacional. En su comunicación oficial, la Casa Blanca asegura que más de 605 000 personas han sido deportadas desde el regreso de Trump a la presidencia y 1.9 millones habrían abandonado voluntariamente el país.

En paralelo, la comunicación gubernamental ha adquirido un tono cada vez más provocador. El documento que dio origen a este análisis recoge el video difundido por el Departamento de Seguridad Nacional sobre la deportación de migrantes haitianos esposados, una pieza que fue cuestionada por sus detractores, y señala que la Casa Blanca utiliza deliberadamente contenidos provocadores para generar indignación y conseguir viralidad.

Ahí es donde el videojuego adquiere otra dimensión. Ya no se trata solamente de una estrategia para llamar la atención en Internet. Es la representación de una política que tiene consecuencias reales sobre personas detenidas, familias separadas y migrantes obligados a abandonar el país.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), ICE arrestó 50 925 personas durante agosto de 2026. / latimes.com

La pantalla convierte la deportación en entretenimiento. Las estadísticas la convierten en política pública. Y las operaciones de ICE la llevan a las calles.

En ese escenario, el problema no es únicamente que Washington haya decidido hacer un videojuego sobre las deportaciones. La cuestión de fondo es qué ocurre cuando la expulsión de migrantes deja de presentarse como una medida excepcional y pasa a convertirse en una de las principales expresiones de la política migratoria estadounidense.

La administración Trump parece tener clara su respuesta. Para sus críticos, queda otra pregunta por responder. Cuánto puede normalizar una sociedad la idea de que la vida de quienes migran pueda convertirse: primero, en objetivo de una política de persecución; y después, en contenido de entretenimiento.