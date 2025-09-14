Cuatro ases de un tiro

Por. / Juan Hernández Machado

Así denominarían este trabajo si estuviéramos jugando al cubilete, porque esta emisión austríaca nos regala cuatro importantes elementos en una sola pieza postal.

Emitida el 10 de octubre de 2024, la obra pertenece al diseñador David Gruber; el sello, por valor de 3.50 euros, fue producido en offset y trata la temática de alimentos y bebidas.

Primer as: un bello diseño, sencillo, de colores adecuados, llama la atención de todo coleccionista, especialmente de quienes atesoran esta temática.

Cerveza austríaca en emisión postal

Segundo as: producido en forma de portavasos para cerveza, otro tipo de colección que muchas personas tienen en el mundo, y es extraño tener portavasos y filatelia juntos.

Tercer as: aunque la cerveza es una bebida alcohólica, en Europa se promueven sus ingredientes saludables como la vitamina B, el potasio y el magnesio. Esta emisión tiene el por ciento de esos componentes en una jarra de cerveza

Por último, el cuarto as: esta emisión se hizo sobre la pulpa original del cartón que se utiliza en la fabricación de los portavasos, lo que motivó un complejo proceso de edición para el color y el grosor adecuado de cada pieza postal.

Es lo que siempre decimos: aunque la función esencial del sello postal es franquear la correspondencia, por los años que lleva sirviéndonos a los coleccionistas, la diferencia entre un sello más y una obra de arte como esta es la inventiva, la imaginación y la dedicación que se ponga para crearlos. Disfrútelo.