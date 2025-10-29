Cuba, al tanto y en acción

Melissa no solo debe preocupar y ocupar a quienes serán blanco directo de sus vientos, sino a todos los que, de alguna manera, recibirán su influencia

Fotos. / Pastor Batista Valdés

Lluvias en San Antonio del Sur, Imías, Yateras, Caimanera y otras zonas de Guantánamo; previsiones de todo tipo allí, población evacuada en centros holguineros o en viviendas familiares, protección de unas 200 toneladas de arroz en Las Tuna y labores de corte para salvar 1 300 toneladas de ese grano, ya maduro, en el Sur del Jíbaro (Sancti Spíritus) son apenas cuatro referencias asociadas este martes al inminente azote del huracán Melissa al territorio nacional.

Consejos de Defensa Provinciales y Municipales saben muy bien que cada minuto cuenta frente a un organismo como ese, de gran intensidad (categoría 5) que, para colmo, mantiene una lenta velocidad de traslación.

Frente a peligros así hay que tener extrema precaución.

En Sancti Spíritus, por ejemplo, Deivy Pérez Martín, presidenta de dicho Consejo, ha reiterado constantemente “la enorme responsabilidad que todos tenemos en la protección de lo más valioso e importante: la vida de todos los habitantes de nuestra provincia, sin descuidar el imperativo de proteger las instalaciones y recursos materiales del territorio”.

Similar punto de vista reitera el homólogo tunero Osbel Lorenzo Rodríguez al enfatizar el rol decisivo de la información clara, precisa y oportuna para que cada ciudadano esté al tanto de la situación y debidamente orientado.

Por ello reitera la necesidad de que todos conozcan dónde pueden cargar su teléfono, en caso de afectación del servicio eléctrico o dónde y cómo recibir información.

Denominador común en todas partes deviene el llamado a mantener un adecuado comportamiento, no salir innecesariamente a la calle en condiciones de fuertes lluvias, vientos, crecidas de ríos y otros peligros, cuyo reto puede conducir a pérdida de vidas humanas.