Cuchillas contra papalotes

En Palestina el absurdo se enseñorea con alcances terribles para el sentido común y la vida misma. Israel cuenta con muchos padrinos

Cómo frenar el desatino sionista de prohibir volar las cometas de los niños en Gaza. Cómo detener con efectividad el asesinato masivo de palestinos mientras aquellos que dicen repudiar a Israel sostienen fluidamente con este el comercio de armamentos y tecnologías.

Donald Trump y Benjamín Netanyahu son grandes compinches a pesar de presuntos puntuales halones de orejas del primero al segundo. Apariencias. / avante.es

La situación en cambio sopla cada vez menos a favor del colonialismo sionista en Medio Oriente, aunque debe reconocerse que a paso de tortugas. Sin embargo, algo en la conciencia planetaria se mueve, en especial en los pueblos del mundo: estudiantes, jubilados, obreros; en fin, gente de a pie. ¿Lograremos frenar este genocidio?

El 22 de agosto de 2026, más de 100 exembajadores británicos y franceses solicitaron detener la venta de armas al régimen de Benjamín Netanyahu y suspender la cooperación militar. Exhortaron asimismo a tomar medidas contra la “limpieza étnica” en la Cisjordania ocupada, informó France 24.

El involucramiento de las llamadas cultas sociedades occidentales alarma e indigna: Zain Hussain, experto del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (Sipri) calificó de poco consistentes las declaraciones públicas de Canadá, Países Bajos, Japón, España y Bélgica, pues es aparente la disminución de ventas de armas a Israel, lo cual entra más en el campo simbólico que en el práctico.

Hay mucha sutileza en esas posturas de “oposición” al genocidio. Por ejemplo, Francia se acoge al Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TICA), el cual prohíbe exportar armas a un Estado genocida. Así, París “únicamente” ofrece tecnología. De verse el asunto en toda su dimensión, es cierto: existe un cambio de actitud; de un mayor apoyo a Palestina y menos a Israel.

Por su parte, Gran Bretaña –según la articulista francesa Oriane Verdier– le provee a Tel Aviv componentes para los aviones F-35, los mismos aparatos alados asesinos de más de 73 000 gazatíes. De momento ese suministro se mantiene. Con respecto a Alemania, en marzo de 2026 cursó ventas de armas a Israel valoradas en millones de dólares. Se especula puedan utilizarse contra Irán: tal comercialización amplía el alcance bélico.

Pero quien, sin duda, se lleva el gato al agua en cuanto a sadismo solidario son los Estados Unidos. Hasta la fecha, el imperio yanqui, mediante jugosos contratos en comercio de armas, le aporta a Israel 3 000 millones de dólares al año. Con este padrino prepotente, el primer ministro israelí y su gabinete de ultra derecha jamás renunciaran a los propósitos de borrar a Palestina del mapa de Asia Occidental. Es pertinente subrayar cómo la nación norteña no es signataria del TICA, si bien dentro del Congreso estadounidense hay algunas voces disidentes con llamados de atención sobre la destrucción casi completa de Gaza.

Lo anterior en todo caso poco cambia el panorama, pues desde hace un lustro, Washington, en cálculos establecidos por el SIPRI, representa el 69 por ciento de las ventas de armas a Israel. Con esos datos, más otros pendientes en un nuevo comentario, el gran absurdo de prohibir volar papalotes infantiles en Gaza seguirá su desatino colonialista y criminal. Es la lucha entre los hálitos de vida y la saña cómplice.