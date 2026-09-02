Cumpleaños con olor a tinta impresa

Durante la próxima fiesta literaria en el Oriente cubano, una respetada editorial celebrará cuadro décadas de vida

A escasos días de comenzar septiembre y la Feria del Libro en la Ciudad de los Parques, conversamos con Fidel Fidalgo Moncada, uno de los profesionales que en Ediciones Holguín hacen realidad la publicación de volúmenes sobre disímiles temáticas y dirigidos a diversos públicos.

En agosto, durante la mayor cita literaria habanera (FILH 2026), presentaron cuatro títulos, mientras una cifra superior aguardaba a que la poligrafía holguinera solucionara algunas dificultades técnicas de la máquina donde se elaboran las cubiertas.

Sobre el primer grupo, todos impresos, el veterano editor puntualizó: “Llevamos Expediente Berna, una obra magnífica de Rubén Tomás Hechavarría Salvia, pintor que incursiona en la poesía. También Abrojos / Rastrojo, escrito a cuatro manos por José Kozer, uno de los literatos cubanos más importantes en estos momentos, y Soleida Ríos, reconocida poeta santiaguera. De Ronel González, quien el año pasado obtuvo el Premio Guillén, seleccionamos Los crímenes del oficio poético, un texto sugerente, pues aborda la manera en que él está trabajando experimentalmente con ese género. E incluimos El pez en el anzuelo, de Rafael Almaguer Inza, Premio de la Ciudad en 2024, en la categoría de cuentos.

–¿Cuáles son los otros volúmenes planificados para la Feria en Holguín?

–Pensamos terminar a tiempo los cinco impresos restantes. Entre ellos hay dos infantiles. Además, una investigación interesantísima sobre los apellidos anglosajones en el noreste holguinero, como Patterson, Chapman; el conjunto de cuentos Blanco y azul, su autora es Barbarella D´Acevedo; y de Luis Manuel Pérez Boitel, El libro de las revelaciones.

–¿Cómo han seguido adelante en las actuales circunstancias, debido a la falta de papel e insumos, los cortes de electricidad?

–Tanto la Dirección Provincial de Cultura como el Centro Provincial del Libro apoyan mucho el quehacer de dos editoriales fundamentales: La Luz, de la Asociación Hermanos Saíz, y Ediciones Holguín. Nos facilitan los recursos tecnológicos. Asimismo, nuestra sede se encuentra en un área protegida. Los editores, el diseñador y la diagramadora mantienen una dedicación total al trabajo. Así, después de la pandemia de covid 19, hemos ido cumpliendo con los planes editoriales pendientes. Igualmente, hemos desarrollado una labor muy seria con las traducciones. Una muestra es la salida de Estética y poética, cuyo autor es el brasileño Kleber Mazziero.

“No obstante, hay obras valiosas que entregamos hace bastante tiempo al Instituto Cubano del Libro, el cual debía enviarlas a la poligrafía, y todavía no ha sido posible imprimirlos. En ese conjunto se hallan selecciones de relatos policíacos, poesía de amor creada por grandes escritoras latinoamericanas, textos sobre el progreso cultural de la humanidad, libros preciosos destinados a los niños”.

En la Feria Internacional del Libro de La Habana 2026. /TCH

–¿No consideran utilizar el formato digital?

–Una asignatura pendiente es colocar en alguna plataforma nuestros e-books (epub o PDF interactivo). Tenemos casi una veintena, de poesía, narrativa, infantiles, y de disímiles autores: Delfín Prats, Premio Nacional de Literatura, o Lourdes González, por ejemplo.

–¿De qué modo han previsto en su provincia efectuar el próximo encuentro literario?

–Solo durará tres días (4, 5 y 6 de septiembre). Se les va a dar prioridad a escritores de los municipios. Le dedicaremos la Feria a Rubén Rodríguez, autor holguinero, galardonado nacionalmente, y a celebrar los 40 años de la editorial, que se cumplen el 18 de septiembre.