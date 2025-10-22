De cursar fecundo

Exposición de fotos históricas con motivo de los 65 años de relaciones diplomáticas con un grupo de países asiáticos. Cancillería cubana agasaja

Comúnmente las personas tienden a resumir en una única cualidad características de sus congéneres o de otras culturas. En el último caso si decimos Asia, lo más probable es que sobrevenga la imagen de un exotismo atrayente, debido a la originalidad de los referentes estéticos, vivenciales y hasta comunicacionales.

Chea Thireak, embajador del Reino de Cambodia en La Habana, manifestó cuánto se aprecia a Cuba por su significación. / María Victoria Valdés Rodda

Cuba, sin embargo, aprendió a aquilatar otros valores de esos lejanos pueblos gracias a la labor educativa y de acción del líder de la Revolución cubana; Fidel Castro Ruz, en fecha temprana del triunfo rebelde, estableció relaciones diplomáticas con la República de la India, la República de Indonesia, el Reino de Cambodia, la República Popular Democrática de Corea, la República Popular China y la República Socialista de Vietnam y Mongolia.

La presente nota hará referencia a una actividad puntual acontecida este 21 de octubre 2025 en la Biblioteca Nacional José Martí, pero, antes, Bohemia desea hacer un escueto paneo sobre algunos episodios bilaterales. El espacio de estas líneas no permite cubrirlos a todos, aunque cada uno está incluido en el respeto que su cariño demostrado despierta en cubanas y cubanos.

Ejemplos de valentía

Los procesos de descolonización de Asia tuvieron lugar, en su mayoría, tras la victoria soviética y de los aliados en la II Guerra mundial contra el nazismo alemán, el fascismo italiano y el militarismo japonés.

A tenor de este sucinto recuento es necesario puntualizar que Mongolia en un primer paso dio vida en 1921 a una Revolución popular, cuyo proceso exitoso culminó en 1924 siguiendo la estela de la URSS, guía indiscutida de los movimientos descolonizadores del mundo.

Una de las historias más referenciadas es la de Vietnam, el país más oriental de la península de Indochina. En 1945, Ho Chi Minh proclama la independencia, comenzando un camino azaroso y triunfante del socialismo.

Victoria admirada in situ (en 1966) por el hoy General de Ejército Raúl Castro Ruz y por Fidel, este en varias ocasiones; en los dos siempre hubo admiración y respeto, y una estrecha hermandad, continuada con el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Otro de esas naciones puntera es la India -en sabia y paciente lucha contra el dominio británico-, coronándose libre el 15 de agosto 1947. En septiembre 1973, la carismática luchadora Indira Gandhi recibió en Nueva Delhi al Comandante en Jefe. Su intransigencia revolucionaria era muy admirada por el líder cubano. La pujanza de la luchadora se vio trunca porque fue asesinada a manos de un fundamentalista. Empero su ejemplo perdura: La India, hoy por hoy, es uno de los Estados lideres del BRICS, con enormes proyecciones de progreso y bienestar

A rescatar de cierto olvido de la prensa nacional, está escribir y reflejar la amistad sincera entre Cuba e Indonesia: en 1960 el entonces mandatario Ahmed Sukarno estuvo en la mayor de las Antillas cumplimentando una invitación del, en aquel momento, joven primer ministro, Fidel Castro. En las fotografías se les ve distendidos y en franco intercambio sobre los problemas del mundo y de las naciones en vías de desarrollo.

Exposición fotográfica histórica

En la imagen el diplomático cambodiano Chea Thireak, el Canciller cubano Bruno Rodríguez, la viceministra de la misma institución Anayansi Rodríguez, y el ministro de cultura, Alpidio Alonso. / María Victoria Valdés Rodda

Como enunciamos al inicio, el Ministerio cubano de Relaciones Exteriores (Minrex) tuvo la delicadeza, sentido de justicia histórica y apegado a una amistad fluida de más de seis décadas, de propiciar -junto a la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí y el Centro Fidel Castro- una importante exposición fotográfica.

A su inauguración asistieron el titular del Minrex, el miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Bruno Rodríguez, la viceministra de la misma institución Anayansi Rodríguez Camejo y el titular de cultura, Alpidio Alonso. Además, estuvieron embajadores y miembros del cuerpo diplomático de las naciones aludidas y de otros países asiáticos.

En representación de las siete naciones agasajadas, hizo uso de la palabra Chea Thireak, embajador del Reino de Cambodia, en La Habana, quien -al agradecer el encuentro- manifestó cuánto se aprecia a Cuba por su significación y señaló que en todos estos años han mantenido una estrecha amistad y colaboración con la nación caribeña en todos los ámbitos: en la cooperación diplomática, política, económica, educativa, científica y también la cultural.

Foto. / María Victoria Valdés Rodda

Ponderó la coincidencia en política exterior de la nación cubana y varios países asiáticos, lo cual ha permitido fortalecer y desarrollar las relaciones bilaterales. El embajador del Reino de Cambodia enfatizó en la voluntad de seguir apoyando a Cuba en todos los frentes. Al final de su intervención puntualizó: “Los lazos de cooperación y amistad han perdurado a lo largo del tiempo, y se proyectan con gran vigor hacia el futuro.”

Por su parte, la viceministra del Minrex Anayansi Rodríguez hizo un recorrido verbal sobre qué deparaba la exposición fotográfica, evocando momentos trascendentales de esas imágenes. De igual forma destacó que los siete países asiáticos y Cuba comparten valores de defensa de la paz, la solidaridad internacional, el desarrollo y la prosperidad común, de la convivencia pacífica y civilizada entre las naciones y en la promoción de un orden internacional más justo y equitativo.

Hizo un llamado crucial: “Estimados embajadores y representantes de los siete países amigos, nos corresponde ahora continuar enriqueciendo ese legado, aunando voluntades y articulando relaciones de cooperación entre nuestras naciones.”

La alta funcionaria del Minrex consideró la amistad del pequeño archipiélago caribeño y siete naciones de Asia como un decursar fecundo, diferentes en muchas cosas, pero “unidos por valores y principios compartidos”.

Ambos oradores agradecieron a la Biblioteca Nacional, al Centro Fidel Castro Ruz. Corresponde ahora darle seguimiento a esa senda iniciada hace tantos años. La prensa cubana mucho puede apoyar ese empeño.