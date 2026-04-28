Demasiado gasto en defensa, poca inversión social

El plan de Trump eleva el financiamiento en seguridad y reduce recursos para políticas sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado una propuesta presupuestaria para 2027, marcada por un giro aún más pronunciado hacia la militarización del gasto público. El plan contempla un incremento del 44 por ciento en defensa y eleva el monto total a 1.5 billones de dólares, la mayor solicitud en décadas, en un contexto de creciente tensión internacional y con la guerra contra Irán como telón de fondo.

La iniciativa evidencia una clara prioridad por el fortalecimiento del aparato militar frente a los programas sociales y de desarrollo interno. Mientras impulsa este incremento histórico en el sector, el gobierno recorta en 10 por ciento los programas federales no vinculados con la seguridad y golpea áreas clave en el bienestar de la población.

En materia migratoria, el presupuesto endurece los controles y refuerza las deportaciones. El gobierno incrementa los fondos destinados al Departamento de Seguridad Nacional y amplía la red de centros de detención con capacidad para 100 000 adultos y 30 000 familias, lo que consolida un enfoque restrictivo que organismos de derechos humanos cuestionan desde hace años. Además, elimina componentes esenciales de los programas de reasentamiento de refugiados.

La propuesta de la actual gestión incluye un incremento significativo en defensa. /thedefensepost.com

El proyecto también incluye partidas controvertidas, como un fondo de 10 000 millones de dólares dentro del Servicio de Parques Nacionales destinado a proyectos de “construcción y embellecimiento” en Washington, en contraste con la cancelación de más de 15 000 millones de dólares de la ley bipartidista de infraestructura impulsada por Joe Biden, especialmente en programas climáticos vinculados con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica.

Los recortes se extienden a sectores sensibles: 19 por ciento menos para el Departamento de Agricultura –incluyendo la eliminación de apoyos universitarios–; 13 por ciento para Vivienda y Desarrollo Urbano; y 12 por ciento en Salud y Servicios Humanos, medidas que afectan programas esenciales; entre ellos, la asistencia de calefacción asignado a hogares de bajos ingresos. Incluso la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio enfrenta una reducción de 5 600 millones de dólares, a pesar de sus ambiciosos planes de exploración en la Luna.

Deterioro del entorno macroeconómico

Estados Unidos enfrenta una presión inflacionaria creciente que agrava su ya frágil panorama económico. Así lo advierte un análisis de la firma Wall Street Easy LLC, que describe un escenario marcado por la incertidumbre y el deterioro de los indicadores macroeconómicos.

El antecedente más cercano se sitúa en la última escalada contra Irán, lo cual elevó la inflación hasta el 13 por ciento y prolongará durante años la recuperación económica. Sin embargo, el escenario actual resulta aún más adverso: la nueva fase del conflicto duplica el impacto económico y sus efectos persistirán incluso de llegarse a la paz definitiva.

A esta situación se suma una combinación de factores que intensifican la crisis, tales como la guerra y las políticas arancelarias, cuyos efectos ya son evidentes en una economía en retroceso. Las consecuencias globales aún no se dimensionan por completo, pero distintos mercados comienzan a resentir el impacto. En paralelo, la deuda estadounidense se acerca a los 39 billones de dólares, mientras gana terreno un proceso de desdolarización impulsado por economías emergentes, particularmente el bloque de los Brics.

Erosión de expectativas de consumo

La confianza del consumidor en Estados Unidos descendió en abril hasta su nivel más bajo desde que existen registros, en un contexto marcado por el aumento de la inflación y la incertidumbre derivada de la guerra. El índice preliminar de la Universidad de Michigan se situó en 47.6 puntos, frente a los 53.3 de marzo.

La encuesta, realizada entre el 24 de marzo y el 7 de abril, revela un deterioro notable en las expectativas de los hogares. Los consumidores prevén que los precios aumenten 4.8 por ciento en los próximos 12 meses, un punto porcentual más comparado con marzo y el mayor incremento desde que el presidente Donald Trump anunció su batería de aranceles en 2025. En un horizonte de cinco a 10 años, anticipan una inflación anual del 3.4.

El precio de la gasolina, en su nivel más alto desde 2022, presiona el presupuesto de los hogares. Esta pérdida de poder adquisitivo coincide con un mercado laboral menos dinámico y con la percepción extendida de un costo de vida cada vez mayor.

Tensión social y desgaste internacional

El deterioro también se extiende al plano político y reputacional. La imagen internacional de Estados Unidos se debilita y disminuye el respaldo interno al presidente Donald Trump. Las encuestas muestran un nivel de aprobación de apenas 31 por ciento, frente a 62 por ciento de desaprobación en materia económica.

Las huelgas comienzan a extenderse a distintos sectores. En este marco, la Federación Internacional de Fútbol Asociación enfrenta una nueva crisis: miles de trabajadores del SoFi Stadium amenazan con una paralización, en plena preparación del Mundial de Fútbol el cual se disputará en Los Ángeles, según informó Los Tiempos de Nueva York.

Diversas voces académicas y periodísticas han cuestionado el enfoque de Washington. El exeditor del New Republic Peter Beinart sostuvo en un artículo publicado en The New York Times que “la visión de política exterior de Donald Trump es el imperialismo”. De esta forma, el debate sobre el papel global de Estados Unidos vuelve a situarse en el centro de la discusión política, en un escenario marcado por el desgaste de su proyección internacional.