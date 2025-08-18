Desafíos y medallas

Los cubanos enfrentan un gran reto: brillar con esfuerzo y talento en los Juegos Panamericanos Juveniles

Hoy vengo, como otras veces, pues es un recurso que me encanta, con una verdad de Perogrullo: le está resultando difícil a nuestros atletas subir a los podios en los Segundos Juegos Panamericanos Juveniles.

Quizás no haya que disparar las alarmas…

Lo escribo así cuando hemos entrado ya en la última semana de esta importante competencia que se realiza en Asunción, Paraguay: al cerrar esta nota, en la noche dominical, archivaban cuatro de oro, dos de plata y cuatro de bronce, y ubicados en el noveno lugar general por países.

Un consuelo buscando graficar y no justificar: a las dos y media de la tarde de este domingo teníamos la misma cantidad de ascensos a lo más alto que una potencia deportiva y económica como Canadá (cuatro).

¿Qué pasó entre la tarde y ya casi la medianoche? Cuba se quedó igual. Los norteños aumentaron a 5-5-12=22/7mo lugar. Pero la noticia relevante fue que tenemos por delante a Guatemala: 5-3-1=9/8va. Y aunque debe ser algo provisional (este lunes, por ejemplo, comienza el atletismo) nos pareció que debíamos mencionarlo.

Quiero añadir, igual para ilustrar, y ser justos con esos compatriotas abnegados que están haciendo su mayor esfuerzo, que no se puede separar las dificultades económicas por las cuales atraviesa nuestro país y que inciden también es la gustada esfera del deporte.

Me viene entonces a la mente el sabio enfoque que le escuché desde antes a Osvaldo Vento Montiller, presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder): la representación nacional irá con propósitos competitivos, pero también a divertirse, el cual publicamos hace unos días.

¿Cómo ha sido nuestra presencia en esos podios precedidos por caminos muy empedrados?:

Las cuatro coronas: Frank Rosales (clavados/trampolín de un metro), Dayanara Curbelo (judo/+de 78 kilogramos), cuatro par de remos cortos masculino, Yoikel Goicochea (taekwondo+80).

Dos de plata: Naysdel Cardoso (judo/90), Equipo Mixto de judo.

Cuatro de bronce: Anaisel León (taekwondo/67), Elaimis García-Abrham Pérez (tiro con arco/dúo mixto recurvo), Lisrialis González (judo/78), remo (ocho masculino).

“Las mayores opciones doradas están en atletismo, canotaje, remo, pesas, judo y lucha”, dijo antes José Antonio Miranda, director general de alto rendimiento del Inder.

En el año 2021 en Cali-Valle, Colombia, nuestra delegación tuvo una magnífica actuación, pues terminó en el quinto lugar, con 29-19-22=70.

Los primeros en Asunción eran: 1.-Brasil (55-27-36=118), 2.-Colombia (21-16-22=59), 3.-Estados Unidos (20-26-23=69), 4.-México (16-25-26=67), 5.-Chile (14-9-11=34), 6.-Argentina (13-25-17=55).

Olvidémonos del poderoso Estados Unidos: ese medallero (con Brasil, Colombia, México, Argentina), pensando en Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en Juegos Panamericanos, sí pudiera hacer encender las alarmas.

Queda camino por andar esta semana: volveremos después de que el próximo sábado baje el imaginario telón.