Destaca presencia de Servicios Médicos Cubanos en FIHAV 2025

Más de 265 empresas nacionales estatales y de nuevos actores de la economía mostrarán posibilidades de negocios en Cuba a representantes de 447 compañías y directivos 52 naciones que toman parte de este encuentro

Servicios Médicos Cubanos (SMC)confirmó su participación en la principal vitrina comercial del país, la 41.ª edición de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025), que se realiza desde este lunes 24 en el recinto ferial ExpoCuba.

Delegaciones de todos los continentes, interesadas en explorar oportunidades de negocio en Cuba, participan en el multievento, en el que tendrán lugar varios importantes foros, entre ellos, el Octavo de Inversiones, y el Bancario del Caribe, espacios dedicados a promover nuevas alianzas económicas y financieras.

Con el respaldo de una red nacional de instituciones de salud, Servicios Médicos Cubanos presenta en este contexto su cartera de servicios médicos, académicos y de bienestar; para ello, ofrecerá información sobre programas de atención médica especializada, oportunidades de formación para estudiantes y profesionales internacionales, y propuestas innovadoras de turismo de salud.

SMC ofrece terapias regenerativas.

En cuanto a la Cartera de Oportunidades de Negocio en el sector salud, ésta fue diseñada con el propósito de fomentar la participación de capital extranjero. Es decir, abre las puertas a inversionistas interesados ​​en colaborar con el sistema de salud cubano mediante proyectos que fortalezcan sus capacidades y amplíen su alcance.

Cobra particular importancia, en el programa profesional de la feria, el Foro de Mecanismos de Integración Económica, en el cual fueron previstas dos presentaciones especializadas: Oportunidades de negocio con los países del ALBA, por el Dr. Michael Cabrera Laza, presidente de los Servicios Médicos Cubanos; y Oportunidades de negocio con los países BRICS, a cargo de la Dra. Agnerys Cruz Rodríguez, vicepresidenta de Negocios de la entidad cubana.

En el contexto de FIHAV 2025, también se hará el lanzamiento de la edición 2026 de la Revista Destino Salud, en la cual se exponen los avances y oportunidades en el campo de la medicina y el turismo de salud en Cuba.