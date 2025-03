Cerró sus puertas Festival del Habano

En el recinto ferial Pabexpo tuvieron lugar la gala clausura y la subasta de seis humidores exclusivos que representan las marcas globales de Habanos, y uno especial dedicado a la línea exclusiva Behike; la cifra récord recaudada, de 17 940 000 euros, serán destinados al Sistema Nacional de Salud Pública. Más de 1 300 expertos, coleccionistas y apasionados del puro habano de 70 países estuvieron presentes en el XXV Festival del Habano que concluyó el pasado viernes.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, hicieron acto de presencia en la Noche de Gala, en la cual se entregaron los Premios Habanos 2024, que reconocen a las figuras más influyentes en la industria del Habano. En la categoría de Negocios el galardonado fue Alain Proietto; en la de Comunicación, Aleksandar Stipcic, y en la de Producción, Reynier Lázaro.

Maritza Carrillo González, copresidenta de Habanos s.a., resaltó durante la clausura que «detrás de cada Habano hay manos expertas, historia, tradición y un compromiso inquebrantable con la excelencia». Igualmente, afirmó que los puros cubanos tienen presencia en 130 territorios del mundo, con un portafolio único de 27 marcas Premium.

El ganador del Concurso de Torcedores, Cigar Rollers Awards Ceremony, con el título de Gran Torcedor 2025, fue Brisael Perdomo Lazcano, de la fábrica habanera Luis Fernández Roig La Corona, quien tuvo unas palabras para la revista Bohemia:

“Para mí fue una gran experiencia y muy bonita. Humildemente asumo este premio como parte mis colegas de labor, que -aunque seamos de fábricas diferentes, nos identificamos como uno solo. Por eso le dedico este premio a ellos y a mi empresa, que confió en mi desde un principio y me envió a competir al Festival, compromiso que me puso muy contento y orgulloso al asumir el reto. Tuve un asesor que desde el primer día me ayudó, me guio, me dio confianza, ya que estaba -por supuesto- algo tenso. También sabía que desde mi empresa me estaban apoyando y por eso les agradezco.

“Tener que realizar 3 vitolas en el tiempo establecido de 10 minutos, fue un reto para el cual me preparé muy bien, como en todo, no hubo improvisación, estaba capacitado por la práctica que hice, apuntó.

Y seguidamente expresó: dentro del proceso del habano, la labor del torcedor lleva mucha concentración y paciencia, de ahí que sea ardua y difícil, sacrificada; es un trabajo que hay que hacer relajado, porque los estados de stress se pasan al puro de forma no consciente e incide en el resultado. Para este trabajo, el torcedor “se comunica con el habano, cuando lo está confeccionando, y debe ser de una forma relajada”.

Por otra parte, fueron campeones del certamen Habanos World Challenge: Matthew Edward Castillo y Alexei Vladimir Sleur.

Anteriormente en el Palacio de Convenciones concluyeron el Seminario Internacional y la Feria Comercial, donde Luis Sánchez-Harguindey, copresidente de Habanos s.a., expresó su agradecimiento a las más de 90 empresas nacionales y extranjeras de los diez países participantes en la exhibición, y reconoció a los más de 3 300 asistentes de 110 naciones que asistieron al evento.