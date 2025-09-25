Diella: Redefiniendo el poder público

Albania rompe esquemas políticos al designar como ministra en su gabinete de gobierno a Diella, una figura basada en inteligencia artificial

En un giro innovador y sin precedentes, Albania ha oficializado la incorporación de una inteligencia artificial, Diella, en el cuerpo ministerial, a la que hace responsable exclusiva del control y adjudicación de contratos públicos. Informa el Portal Oficial del gobierno de Albania que el nombramiento fue confirmado por el primer ministro Edi Rama el pasado 11 de septiembre, como parte de una estrategia encaminada a erradicar las prácticas corruptas que han dificultado el desarrollo económico y la estabilidad política del país.

Diella, fusión entre tecnología y cultura

El nombre Diella –significa “sol” en lengua albanesa– refleja el propósito de iluminar y transparentar los procesos administrativos. Desde su debut en enero de 2025 como asistente digital en la plataforma estatal e-Albania. Las estadísticas oficiales de la plataforma gubernamental precisa que esta IA ha gestionado con éxito la emisión de decenas de miles de documentos digitales, facilitando trámites y servicios a la población de manera eficiente.

Evolucionando hacia un rol ministerial, Diella fue designada titular del Ministerio de Contrataciones Públicas, dotada con facultades de evaluar y adjudicar licitaciones estatales de forma imparcial. Su labor se apoya en sistemas avanzados de aprendizaje automático y análisis en tiempo real que le permiten identificar patrones sospechosos o irregulares, y elimina así el riesgo de favoritismos que afectaron históricamente el proceso, indica un informe de la Agencia Nacional de la Sociedad de la Información de Albania. El avatar que la representa, vestido con indumentaria tradicional albanesa, simboliza esta unión entre la herencia cultural y el impulso a la modernización digital.

El primer ministro de Albania, Edi Rama, nombró a Diella, una ministra creada mediante inteligencia artificial, para encargarse de la supervisión y gestión de las licitaciones públicas en el país. / dailysabah.com

Innovación que desafía la corrupción y abre nuevos caminos

Durante su intervención ante el Parlamento, el primer ministro Rama enfatizó que Diella es la herramienta definitiva que garantizará que las licitaciones públicas queden al margen de cualquier maniobra corrupta, lo que promete una administración estatal transparente al 100 por ciento. Esta medida responde a la urgencia de resolver una grave problemática que ha obstaculizado la integración europea del país, reflejada en los altos índices de percepción de corrupción en el sector público.

Informes del Ministerio de Innovación y Digitalización de Albania detalla, además, que la inteligencia artificial puede colaborar con expertos técnicos internacionales en asesoría a los proyectos públicos, una capacidad que posiciona a Albania a la vanguardia global en gobernar con transparencia, en comparación con experiencias tecnológicas en otros países; entre ellos, Estonia y Singapur.

Aspectos éticos y la necesaria supervisión humana

El gobierno reconoce los desafíos éticos que implica delegar funciones políticas en una IA. Por ello, desarrolla marcos normativos que exigen la supervisión constante de personal humano para evitar sesgos algorítmicos y contrarrestar posibles amenazas cibernéticas, de forma que garantice que la toma de decisiones automatizadas no vulnere derechos ciudadanos.

Entretanto, el Ministerio albanés de Justicia y Administración Pública insistió en que en que la responsabilidad política permanece en manos humanas, lo que asegura la transparencia y la rendición de cuentas.

Diversidad de opiniones en la sociedad albanesa

Pese a que la incorporación de Diella constituye una herramienta clave en el avance hacia una posible adhesión del país a la Unión Europea, ha generado diversas reacciones populares. Mientras algunos sectores la perciben como un símbolo de esperanza y modernización para un Estado eficiente y libre de corrupción, hay preocupación entre otros por la ausencia de juicio humano y valores éticos en las decisiones cruciales.

Esta dinámica refleja controversias similares en otras naciones que experimentan con IA en la gestión pública, lo que pone en evidencia un delicado equilibrio entre innovación tecnológica y aceptación social.

Un modelo que desafiaba las estructuras políticas tradicionales

Albania se posiciona como pionera mundial en redefinir el poder político desde una perspectiva digital. Este ambicioso cambio sugiere que el futuro del liderazgo estatal y la democracia podría depender cada vez más de sistemas algorítmicos, siempre que se acompañen con marcos legales claros y supervisión ética robusta.

Durante la presentación del nuevo gabinete, el primer ministro Rama expresó: “la tecnología debe ser un instrumento al servicio del bien común, promoviendo transparencia y eliminando toda forma de corrupción”, lo que expresa la visión estratégica que guía esta revolución digital en la administración pública.

Este cambio marca el inicio de un experimento político que tendrá repercusiones globales y que Albania deberá gestionar con responsabilidad con el propósito de mantener su legitimidad y aceptación social en el complejo equilibrio entre innovación y gobernanza.