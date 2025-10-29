Disciplinados, movilizados y alertas

La Primada de Cuba activó todos los mecanismos de defensa civil en aras de proteger a la población y los recursos económicos, ante la llegada del huracán Melissa

Mientras esta información se redacta, la mucha lluvia ya hace acto de presencia en la oriental ciudad de Baracoa, cayendo fuerte a intervalos, en un preludio de lo que podría ser una noche larga y desafiante para esta histórica ciudad; se han vivido horas de intensa preparación y movilización. Las autoridades locales, instituciones estatales y la propia población han trabajado contrarreloj para minimizar los impactos del potente huracán.

Se condicionaron varios centros para preservar los bienes de los pobladores, mientras que todas las entidades, ya sea estatales como privadas, aplicaron medidas de seguridad en las instalaciones.

En Baracoa todos los factores definen las acciones a seguir. / Miguel Ángel Sánchez

Medios de comunicación en acción sostenida

La cobertura informativa es vital en estos momentos. La emisora local CMDX “La Voz del Toa” activó una programación especial, en la que ofrece una cobertura continua y actualizada sobre la evolución del meteoro, las medidas de protección civil y los reportes oficiales. Los baracoenses han podido sintonizarla a través de RadioBaracoa en vivo en los 90.1 de la FM de Cuba.

La emisora local ha estado asimismo mostrando imágenes del desarrollo de los preparativos, con material gráfico, lo cual evidencia la respuesta organizada de la comunidad.

Centros de evacuación activos y operativos

La periodista Dagmaris Matos informa sobre el centro de evacuación del Consejo Popular Reforma Urbana, -ubicado en la escuela Frank País García-, donde se han acogido a familias y personas necesitadas de ser evacuadas. Según ese reporte, en dicho lugar se crearon las condiciones mínimas indispensables, haciendo que los evacuados se sientan protegidos a favor de la tranquilidad.

De igual forma, la colega Galina Arcia Noa reporta como desde el Centro de Evacuación en el Seminternado Rodney Coutin Correa -en plena urbe citadina- también recibe a personas y así asegura también su protección durante el evento meteorológico.

Son muy bien atendidos en el centro de evacuación, ubicado en el seminternado Rodney Coutin Correa. / Galina Arcia

Recorridos de inspección en zonas clave

Otro reporte nos llega desde la cuenta de Facebook de Arcia Noa sobre Eider Milhet Labori, Vicepresidente del Consejo de Defensa en Baracoa, quien recorrió varios consejos populares rurales para supervisar personalmente cada uno de los preparativos. Entre esos sitios visitados estuvo la zona de defensa de Mandinga; allí constató la tremenda organización y buen funcionamiento del grupo de trabajo encargado de informar a la población.

El dirigente también estuvo en las localidades de Mata-Guandao, Jamal y Mosquitero. Durante estos recorridos, Milhet Labori puntualizó en la necesidad de brindar una atención priorizada a los grupos y familias vulnerables, el correcto almacenamiento de agua potable y, sobre todo, mantener a los vecinos debidamente informados.

Movilizados todos los baracoenses en la tarea de prevención.

Población proactiva y unida

Imágenes publicadas por el Telecentro Primada Visión en su cuenta de Facebook se captura el espíritu de los habitantes. “Ante la cercanía del evento hidrometeorológico Melissa, los baracoenses se muestran proactivos y unidos. Estas imágenes captan los preparativos en los hogares, donde sus habitantes trabajan con determinación para reforzar sus viviendas y de esa forma priorizar la seguridad de sus familias ante el paso del meteoro”, destaca la publicación.

Los días 27 y 28, según el sitio digital de Venceremos, la integrante del Secretariado del Comité Central del Partido, Yudí Mercedes Rodríguez Hernández, junto a Yoel Pérez García, primer secretario de la máxima organización política en Guantánamo, comprobaron los avances en las medidas adoptadas en distintos rincones de esta zona oriental cubana.

Melissa entró al territorio cubano y su población se ha mantenido disciplinada y unida, guiándose por el aliento dado a toda esta parte del país por el Primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez: “pedimos que una vez más, aprovechando las horas que nos queden para su paso, toda nuestra población esté ubicada en zonas seguras para enfrentar este huracán. Insistimos mucho en eso. Y eso depende mucho, además de las medidas que se han tomado —de la eficiencia que puedan tener esas medidas—, de la responsabilidad con que actúen todos. (…) Juntos vamos a vencer. ¡Fuerza Cuba!”