El arte de ponerse en verbo ajeno

Para hacer entendible y asimilable el ejercicio de la comunicación entre distintos idiomas es preciso encontrar las locuciones adecuadas: en Cuba hay quienes van a la vanguardia

Llevar un idioma a otro requiere tener, en principio, un profundo conocimiento de la lengua materna, pero no solo eso. Según comentó a Bohemia Gretchen González Nieto, actual presidenta de la Asociación Cubana de Traductores e Intérpretes (ACTI), es también trabajar con “lo que yace debajo de las palabras; la traducción es un trabajo muy ecléctico; lo mismo te puede tocar una revista de Nutrición como una de Medicina Legal; por eso el traductor debe ser culto. Gran reto frente a la banalidad”.

Abocados a un flamante aniversario de esta agrupación sumamente enigmática, “encantadora” en palabras y modismos, actualizamos a nuestros lectores: “los objetivos fundamentales de trabajo de la ACTI para este año son la superación profesional sustentadas en las mejores experiencias disponibles en el estado del arte y de la visibilidad de la profesión”, expone.

“Estos objetivos los hemos organizado para que se concreten a través de un plan de actividades con determinados hitos. El primero fue el 32 aniversario de la ACTI y lo celebramos el 14 de mayo con un conversatorio protagonizado por colegas traductores e intérpretes que trabajaron con el Comandante en Jefe”.

De su mano supimos que quienes asumieron tan grato aunque difícil “reto traductológico se debió a la dimensión de una figura que sobrepasa a todos.” Nos colocamos mentalmente en dicha posición, y, sin duda el compromiso debe haber sido inmenso. Estar junto a Fidel siempre generaba tensión, y muchas, muchas enseñanzas.

/bohemia.cu

Al responder a la interrogante acerca de los objetivos de la organización en un nuevo año de existencia, la entrevistada explica: “El segundo hito de este año es la tercera edición del concurso para jóvenes traductores que está también dedicado al Centenario del Comandante, y esta edición se enfocó en la traducción inversa, es decir, del español a las diferentes lenguas de trabajo del concurso, sea inglés, francés, ruso, italiano, alemán y swahili”.

“Para este fin –aclara– el jurado seleccionó una Reflexión de Fidel como texto básico que es el que deben traducir a la lengua extranjera. El plazo de inscripción cerró el 30 de mayo. Los concursantes siguen trabajando durante el mes de junio y el plazo para entregar sus traducciones es el 30 de junio. Los resultados, los premios, las menciones se entregarán durante las celebraciones por el Día Internacional del traductor, el 30 de septiembre”.

Imposible dejar pasar la oportunidad sin mencionar la Revista anual digital Anónimos: “Tendrá una sección dedicada al Centenario de Fidel. Y ahí vamos a publicar escritos de los colegas que trabajaron con él, o sea, algunos que fueron intérpretes y otros que fueron traductores. Y la prosa de Fidel es todo un reto, no solo sus discursos; eso estará presente en una sección especial”, indica.

Como cierre para este breve diálogo se nos expresa algo decisivo a la organización: “El último sábado de junio de 2026 vamos a llegar al Congreso estatutario de la ACTI, y ahí llegaremos después de que las delegaciones de base hayan realizado sus análisis, sus asambleas; hayan analizado la gestión que tuvo la delegación de base y la junta nacional organizados por temas como la superación, la vida gremial. Vamos a ver si hay alguna proposición de modificación de los estatutos y del código de ética. Se van a escoger las autoridades de la asociación y también las delegaciones de base; la nueva junta será elegida en ese congreso, y será la que conducirá el trabajo de la ACTI durante el periodo 2027-2030”.

Existe una frase de carácter peyorativo, la cual dice: “traductor, traditor”, visto como aquel que mancilla un idioma. En Cuba, sin embargo, la profesionalidad y la seriedad del gremio merece loas por la quisquillosidad de la entrega y por los muchos cconocimientos acumulados.

Con este contacto, Gretchen Gónzalez Nieto hace un reconocimiento a curtidos y noveles colegas, dedicados en cuerpo y alma allí donde es vital el esfuerzo, la concentración, y desdoblarse en hablar con verbos de otros.