El derrumbe de un muro

El Gran Maestro alemán Matthias Bluebaum, se muestra acertado y enérgico al enfrentar el Muro de Piedra (Stonewall)

Por. / GERARDO LEBREDO

Maestro Internacional

Un muro de piedra no parece fácil de derrumbar, pero el vencedor de esta partida lo consigue con gran estilo, mostrando además cómo se puede jugar contra una variante de apertura que un poco pretende sorprender. He aquí el suceso.

2026 chess.com INTERNET (10), 03.03.2026.

Blancas: Matthias Bluebaum (2684)

Negras: Sharma Dushyant (2355)

Apertura: Peón Dama, defensa Holandesa-variante Stonewall

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Cc3 f5 (planteando la Defensa holandesa a partir de un Gambito de la Dama Rehusado) 4.Cf3 c6 (una formación de peones conocida como Muro de Piedra (Stonewall), controla e4 apostando a un juego cerrado, aunque debilita los cuadros negros).5.Af4! (ubica muy bien esta pieza) Ad6 6.Ce5 (evita cambios, 6.e3! y si 6…Axf4 7.exf4 abre la vertical e en favor de las blancas) 6…Cf6 7.e3 0–0 8.Ae2 De7 (8…Ac7!?) 9.c5 Ac7 10.0–0 Ce4 (10…Cbd7? 11.Cxc6! bxc6 12.Axc7 con ventaja de un peón con mejor posición) 11.Cxe4 fxe4 (11…dxe4 12.Dd2! g5 13.Ag3 era ventajoso para las blancas) 12.f3 exf3 13.Txf3! (y esta pieza puede pasar al flanco Rey)13…b6 (el atraso en el desarrollo de las negras es evidente) 14.Ad3 (amenazando una ofensiva relámpago sobre el Rey) 14…Axe5 15.Axe5 Txf3 16.Dxf3 (las negras cambian piezas, un recurso defensivo) 16…Cd7 17.Ad6 Df6 18.Dh5 g6 19.Dh3 (Tf1 es la amenaza) 19…Rg7 20.Tf1 Dg5 21.Tf7+! (un remate elegante) 21…Rxf7 22.Dxh7+ Re8 23.Dg8+ Cf8 24.Axg6+ Rd7 (24…Dxg6 25.Dxf8+ Rd7 26.De7++) 25.Df7+ abandonan las negras: 25…De7 26.Dxe7++