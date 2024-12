El INRH empeñado en continuar aliviando la sed

En declaraciones a BOHEMIA, Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, valora la situación del abasto de agua, agravada con eventos naturales que afectaron al país en el Oriente y el Occidente. Pinar del Río presenta la situación más compleja con este servicio

El Análisis de la propuesta de dictamen del informe de la más alta fiscalización al INRH fue ampliamente debatido durante el primer día de encuentros de la comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional del Poder Popular, como antesala del IV período de sesiones de ese órgano de gobierno en su X Legislatura.

Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. / Gilberto Rabassa

Entre los temas evaluados, además de reconocer la proeza de muchos colectivos del sector. Se trató acerca del suministro de agua potable, las dificultades con el financiamiento y los recursos y las nuevas inversiones en las estaciones de bombeo. Al final de ese primer tiempo, BOHEMIA conversó con Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), quien comentó:

“Con el abasto de agua, a partir de la contingencia energética, y las desconexiones que han existido en el país, tuvimos dificultades de las cuales nos hemos ido recuperando. El lunes amanecimos con unas 950 000 personas afectadas por déficit en el servicio de agua. De ellas, unas 600 000, por redes y unas 315 000, que lo reciben mediante pipas. De las afectadas por redes 212 000 son por equipos de bombeo; más de 331 000 sin el servicio eléctrico porque no había electricidad para poder bombear y el resto –un mínimo–, por otras causas, que pueden ser turbiedad o por roturas de conductoras.

“Realmente, estas son los niveles mínimos de los últimos tiempos. Porque por la rotura de los equipos de bombeo llegamos a tener 490 000 personas afectadas y hoy estamos en 212 000; ahora seguimos montando una buena cantidad de equipos que nos quedan como parte del cambio de la matriz energética, y los que nos han llegado de otros financiamientos, para sustituir o recuperar la cantidad de equipos de bombeo que afecta a la población debe seguir disminuyendo en lo que resta del año”. Suman 66 los que deben recibir hasta principios de enero, con lo cual deberá mejorar de manera ostensible este servicio.

“En el caso de las obstrucciones y la limpieza de fosas –dijo–, desde octubre del año anterior, y con el combustible que le entregan a la OSDE de limpieza y Saneamiento –que no sobrepasa el 50 por ciento del plan operativo–, se ha priorizado el traslado del cloro para garantizar la calidad del agua, las reparaciones de los equipos de bombeo y de las conductoras, el tiro de agua en pipas, y el establecimiento de coordinaciones con Salud para intervenir en las fosas que están vertiendo –en estos momentos son más de 1 000–, y hay otras 11 000 reportadas, en las que no se ha podido trabajar. Este es uno de los problemas principales que tenemos y las entidades correspondientes lo irán solucionando en la medida en que dispongan de un poco más de combustible, porque aun cuando el coeficiente de disponibilidad técnica de los vehículos de alta presión y de los carros fosas no es alto, el combustible asignado no es suficiente”.

Informó que la provincia más crítica actualmente en lo relacionado con el abasto de agua es Pinar del Río, sobre todo en el municipio cabecera, por diversas razones, entre ellas la baja disponibilidad de equipos y los problemas de operaciones en el acueducto. Cuentan con un grupo multidisciplinario que chequea sistemáticamente esa situación.

“Debemos continuar reparando equipos; en breve adquiriremos una gran cantidad de motores para continuar armando equipos y Vueltabajo tendrá la prioridad. De igual manera, de un donativo de la Unicef entregaremos equipos a Pinar. No se puede olvidar que también hay otras provincias, pero la más compleja es esta”.

En lo relacionado con La Habana ha mejorado su estabilidad; hay días que se amanece con menos de 20 000 afectados, y se ha llegado a tener entre 75 000 y 100 000. Esta ciudad es objeto de chequeos permanente para evitar una recaída en el suministro.