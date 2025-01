El mundo del barrio sobre sus espaldas

Consagrada delegada y diputada habanera cuenta experiencias y comparte sueños

“La Habana no aguanta más” sigue resonando en las pulsaciones del mito, privilegiado en cada rueda de casino, con eufóricos bailadores que han olvidado los porqués de la tonada, nacida en la Orquesta Los Van Van como referencia al flujo intramigratorio de los años 80 del siglo pasado, el cual casi hace colapsar a la capital cubana. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), al actualizar los principales indicadores demográficos al cierre de 2023, constató una considerable disminución de la población del país, aunque también confirmó una colosal cifra de habitantes en la principal urbe: 2 137 847.

Conformada por múltiples microcosmos, la ciudad se adueña de peculiaridades identitarias en esa Marca País de más de seis décadas, donde el palpitar caribeño se asienta en el eslabón primario del barrio. Allí se desenvuelve un actor imprescindible, ejecutor de posibles salidas a asuntos acumulados o impulsor de proyectos comunitarios. De tan eficientes y honrados, algunos son promovidos: en la X Legislatura (2023-2028), de los 14 000 delegados municipales de la nación, 221 (el 47.02 por ciento) fueron elegidos diputados, pasaron a integrar el cuerpo de 470 parlamentarios en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). De estos, 71 corresponden a La Habana, cinco representan al municipio Plaza de la Revolución, uno es protagonista del presente reportaje.

Caridad Margarita García Peña –primera de izquierda a derecha–, en la Comisión de Salud y Deporte de la ANPP, en el cuarto período ordinario de Sesiones de la X Legislatura. / Jorge Luis Sánchez Rivera

Hablamos de Caridad Margarita García Peña, de 47 años, especialista del Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos (Cidem), perteneciente a BioCubaFarma. Cari a secas –tal la llaman– es inquieta; sus muchas energías logran modificar las horas “resolviendo”, en el buen sentido de la palabra. A la par del temperamento, su sentido del deber la inclina a entregarse en beneficio de los intereses del pueblo. En su doble condición se esmera en velar por los intereses y necesidades de la sociedad en su conjunto,y no solo de “su” territorio, la Circunscripción 92, del Consejo Popular (CP) Puentes Grandes, del municipio Plaza.

Bohemia logró arrancarle la concesión de compartir su escaso tiempo. Como genuina cubana, este nunca le sobra. Las 24 horas del día las reparte en educar a las dos hijas, prodigar cuidados a la madre y a otros ancianos del vecindario, trabajar con la varilla alta y la meta fija en desarrollar productos beneficiosos para el pueblo. Y permanentemente, la disposición abierta a escuchar las inquietudes y reclamos de los electores. En su propia expresión, “ser delegado requiere tesón”.

La verdad desde el terreno

“Me enfrento diariamente a los problemas y cuando van a verme les pregunto si se acercan a mí como delegada o diputada, pues algunos no son de mi circunscripción y se me acercan desde mi segunda condición”, nos explica. Trata a la gente esmeradamente, sin crear falsas expectativas, sabe que el terreno dicta la última palabra y pone en evidencias las promesas falsas.

Señaló la poda de árboles como el planteamiento más recurrente en su circunscripción. Asimismo, los trámites correspondientes a la Organización Básica Eléctrica (OBE), a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A (Etecsa) y al transporte. Mostró fe en la solución de muchas cuestiones, gracias a los ingresos de los impuestos para la contribución al desarrollo local, el conocido uno por ciento. De su gestión, Cari recordó un cambio de línea de agua, planificada a partir del útil porcentaje.

Al preguntársele sobre si existía sinergia con la Asamblea Municipal, dijo: “Todo fluye perfectamente. Como delegada, mensualmente entrego cada uno de los planteamientos que me hacen los electores. Luego les doy seguimiento a esas problemáticas en la Secretaría de la Asamblea; tengo una excelente relación con todos sus directivos; la misma cordialidad existe entre el presidente y vicepresidente del CP y yo”.

Para evitar dudas, reiteró: “Hemos coordinado encuentros entre la Asamblea Municipal, el Consejo de la Administración y las entidades correspondientes, a fin de ventilar planteamientos de nuestra población. El objetivo es que den respuesta a los electores y estos, de manera abierta y franca, exponen sus preocupaciones. Ello ha permitido establecer un sano intercambio para encontrar las soluciones más satisfactorias a la comunidad. A través de ese método, en 2023 y 2024 pudimos enfrentar las dificultades con el agua. Nos visitaron Aguas de La Habana y las máximas autoridades del municipio”.

¿Insatisfacciones? “Sí. Todavía espero mayor involucramiento de Servicios comunales para la sistemática recogida de basura”. La entiendo, pero le comento que es una asignatura de difícil aprobación en estos momentos para cualquier delegado y servidor público en Cuba.

Para Cari es un altísimo honor compartir con los líderes cubanos, especialmente con Raúl Castro Ruz. / cubadebate.cu

Espacios

Fue una grata sorpresa enterarse de primera mano de cómo Caridad Margarita García Peña hace gala de su pensamiento científico al utilizar las modernas vías para hacerse sentir: “De hecho tengo un grupo de WhatsApp llamado Información de la circunscripción, donde brindo amplia información a, y de, la comunidad. Esa herramienta es esencial. Por otra parte, establezco un vínculo diario, permanente, con los electores. Le digo, periodista, no tengo horarios para la tarea, intento dar respuestas oportunas y adecuadas a las preocupaciones. Además del despacho semanal, en la tarde y la noche, establecido en la escuela primaria Gustavo Joaquín Ferrer, hago recorridos y palpar, desde la circunscripción, cómo se siente la gente, qué piensa, cuáles son sus necesidades”.

Muestra de lo anterior ocurrió durante el huracán Rafael. Todavía enfangado el camino, y sin electricidad, visitó todas las áreas e hizo un levantamiento de los posibles destrozos; inmediatamente se comunicó con el puesto de mando del CP y su presidente, dándole la lista de afectaciones. Igual se tramitó a la Asamblea Municipal para su conocimiento.

Escrutinio popular

En cuanto a sus valoraciones sobre la última rendición de cuentas del delegado a sus electores efectuadas a nivel nacional, de septiembre a noviembre de 2024, puntualizó: “En la circunscripción 92, la realizamos del 22 al 27 de septiembre. Fue mi primera experiencia de este tipo. En la misma se explicó cuáles planteamientos se habían resuelto y cuáles están en vía de solución. Yo valoro este proceso de sumamente positivo, con amplia participación en nuestras cinco áreas de nominación. Las cosas fluyeron bien; en todas se vio un reconocimiento al trabajo y también se vio cómo los electores querían involucrarse para ayudar a resolver situaciones desde el barrio”.

Honor y responsabilidad

La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba es el órgano supremo del poder del Estado, verdadera personificación de la voluntad de las masas. A las democracias liberales de Occidente en apariencia las mueven los ideales de Jean-Jacques Rousseau asentados en el Contrato social, particularmente al identificar soberano con pueblo, soberanía y colectividad. Es mentira; la práctica del capitalismo confirma la traición a ese “mejor ejercicio”.

En nuestra República socialista somos hacedores de leyes, presupuestos, obras, mediante un inequívoco mecanismo. ¿Perfectible? ¡Sin dudas! Trato de provocarla y maliciosamente indago acerca de la percepción popular de que los asuntos en la ANPP se zanjan y aprueban sin discusión. Ella fue tajante: en su experiencia, los diputados debaten los textos, los contenidos; opinan abiertamente, tal ha sido el caso de los diferentes Proyectos de Ley, incluso disponibles a la población para que opinen. En la mayoría de las ocasiones ese consenso aprobatorio, visto después en televisión, es el resultado de exhaustivas y rigurosas explicaciones y debates, asegura.

Cari se siente agradecida de su vida, al “contribuir a perfeccionar el sistema del Poder Popular. Es un reto y también un honor estar dentro del órgano supremo del poder del Estado, único, con capacidad constitucional y legislativa”. La originalidad radica en la composición de los diputados elegidos por voto libre, directo y secreto de los electores, en la proporción y según el procedimiento que determina la ley. Como requisito indispensable, de su seno salen los cargos directivos del Parlamento, los miembros del Consejo de Estado, el presidente y el vicepresidente de la República, y el primer ministro. “Ello es una responsabilidad tremenda”, acota.

Siendo miembro de la Comisión de Salud y Deporte de la ANPP, junto a compañeras y compañeros, discute y analiza todas las dificultades existentes en los centros de salud o revisa cada uno de los indicadores relacionados con estas dos esferas. Además, realiza controles y fiscalizaciones, no solo del municipio, sino del país entero. Refiere que existe una gran planificación, con un cronograma de los aspectos a tratar y las propuestas de solución a los problemas identificados. Incluso se ocupan del candente tema de los medicamentos, asunto de interés nacional.

Epílogo

Al final de la conversación sentí que se me escabullía la comprensión de alguna receta secreta para mezclar disimiles “nutrientes” económicos, financieros, sociales… Cari rió y simplemente dijo: “Ninguna. O sí, tal vez sea esta: cuando voy a la Asamblea y veo a Raúl Castro, Ramiro Valdés, Machado Ventura, héroes de Cuba y seguidores de Fidel, siento un privilegio inmenso de estar en los lugares a los que asisten. Para mí ellos son ejemplo a seguir, por lo que hicieron y siguen haciendo por esta Revolución”.

Me apremia, revisa el celular, puesto “en silencio” y así evitar llamadas. Sé que tiene sobre sus espaldas el mundo del barrio y este es muy exigente; sin embargo, me atrevo a una última pregunta. ¿Cuál es su sueño como delegada?: “El poder darle solución a todos los planteamientos, que la población se siga identificando y confiando en mi labor. Porque, es verdad, a veces no resuelvo sus asuntos, pero siempre les doy una respuesta y eso las personas lo agradecen cantidad. Soy muy rigurosa, sigo los planteamientos a todos los niveles en que transitan, anoto cada cosa en una agenda, nada se me pierde”.

¿De dónde saca fuerzas? Es doctora en Ciencias Farmacéuticas, madre, hija, cederista, federada, militante comunista, amiga de sus amigos y cubana cabal. ¡Y vaya deseo el de Caridad Margarita García Peña!