El premio que le debíamos

Durante décadas Tubal Páez Hernández, Presidente de Honor de la UPEC, esquivó el Premio Nacional de Periodismo José Martí; le fue otorgado este año, por la Obra de la Vida

Hace par de años le pregunté a Tubal Páez Hernández, si él tenía el Premio Nacional de Periodismo José Martí: “Nunca acepté que me propusieran. Hay muchos colegas de valía”, respondió.

Una frase similar repitió cuando en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), en La Habana, lo anunciaron ganador del mayor lauro por la Obra de la Vida en este gremio, el cual merecía desde mucho antes y los profesionales del sector le debíamos.

En esta ocasión acotó: “Los tiempos no están para decir que no. Están para decir, sí”.

Luego habló acerca de la necesidad de aportar todo lo posible, de acuerdo a las capacidades de cada cual.

Algo así, dijo, con esa humildad característica en quien fuera por más de 20 años Presidente Nacional de la UPEC y hoy es su Presidente de Honor, además fue diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular durante cuatro legislaturas y recibió antes la Réplica del Machete del Generalísimo Máximo Gómez.

Frente a los colegas, convocó a decir siempre la verdad, aunque cueste hacerlo.

Recordó sus misiones en la clandestinidad, en la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista y lo hizo con modestia, porque entonces “… no había otra cosa decente que hacer en este país”, apuntó.

Me quedo con algunas frases expresadas por quien guarda celosamente las boinas, cordones y pequeños recuerdos entregados por sus compañeros de aquella época, cuando regresaron de Playa Girón.

Escojo ideas de quien fuera subdirector de la revista BOHEMIA, director del periódico El Habanero y profesor de la Universidad de La Habana.

Sobresaltado, comentó acerca de sus experiencias: “En los momentos difíciles es cuando más se fortalecen los medios de comunicación, es cuando mejor trabajan, es cuando han apretado el cerebro para encontrar soluciones y esta etapa es una de ellas”.

Colegas de varios medios reconocieron a Tubal por la Obra de la Vida. /Otmara Gómez

Luego explicó: “La grandeza del enfrentamiento lo merece. Lo que se está jugando el mundo, lo merece; porque estamos cayendo en un salvajismo y retroceso de la memoria y la inteligencia humana, tremendos. Nos corresponde el enfrentamiento a eso y la defensa del pensamiento humano, de la evolución intelectual”.

Tubal la calificó como una misión grande y responsable para los órganos cubanos de prensa, e instó a darnos suficiente confianza, seguridad, a la superación profesional.

Al referirse a los vínculos con el pueblo, aseguró que nos creerán en la medida que estemos más cerca de su corazón, de su inteligencia, de sus problemas. Más adelante resaltó el heroísmo de nuestras mujeres y hombres, enfrentados a las fuerzas más terribles de la historia de la humanidad.

El encuentro en la UPEC fue convocado como una conferencia de prensa para informar acerca de la Jornada por el Día de la Prensa Cubana –14 de marzo, aniversario de la fundación del periódico Patria por José Martí; sin embargo, el momento devino, además, en homenaje a quienes sobresalieron en su desempeño con el anuncio de los premios por la Obra del año Juan Gualberto Gómez, de 2025.

En televisión lo mereció Mayelin del Sol Santiago, del Canal Perlavisión, de la provincia de Cienfuegos; en Radio, Oscar Salabarría Martínez, corresponsal de Radio Rebelde en Villa Clara; y en prensa escrita Elsa Ramos Ramírez, del periódico Escambray, de Sancti Spíritus.

En la conferencia en la UPEC dieron a conocer los premios anuales Juan Gualberto Gómez por la Obra del año. /Ricardo Gómez

En Intermedia el lauro fue para Yosdany Morejón Ortega, de Radio Sancti Spíritus; en Periodismo Gráfico reconocieron a Arístides Esteban Hernández (Ares); y entre los fotorreporteros a José Manuel Correa, del periódico Granma.

Una de las primeras actividades de la Jornada de la Prensa es la peregrinación, este 5 de marzo, a la tumba del patriota Juan Gualberto Gómez, en la Necrópolis de Colón, y ese mismo día la videoconferencia “Hegemonías y guerra comunicacional”, desde la sede de la UPEC.

En ocasión del anuncio, recordaron también a Pablo de la Torriente Brau, quien encarnó como pocos, patria, humanidad, periodismo, militancia, estatura y humildad. Pablo escribió cuatro meses antes de morir: “…Si la situación se pone difícil, pelearé como otro cualquiera… soy hombre con ruta trazada, con brújula”.