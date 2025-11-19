En buena lid (noviembre)

VOLAR CON LOS PIES. Como cada año algunas de las principales arterias de la capital cubana se transformaron en una pista gigante a disposición de quienes trotan hacia un sueño. La superación y el sacrificio constante de 3 155 competidores, 340 de ellos extranjeros, rebasó cientos de inconvenientes: crisis económica, virus, huracán Melissa… Ello es una clara muestra de que jamás nos rendimos ante las dificultades. La clásica respuesta de puro instinto de la raza humana. Sí, pero especialmente en nuestro país la réplica es rebelde. Alcanza matices severos. Cuando se convirtió en historia la edición 39 de Marabana, en la ciudad se respiraba la calma habitual de los domingos. Quedó solo el recuerdo del esfuerzo, de sobreponerse al cansancio, de dar un paso tras otro, de aguantar los embates… Por eso todos en Marabana son ganadores. Aunque claro, algunos “superhéroes” fueron más allá y sobrepasaron primero la línea de meta. Los 42 kilómetros (km) fueron dominados por la villaclareña Yumisleivy Castillo (3 horas, 7 minutos y 59 segundos). Del lado masculino se coronó el mexicano Miguel Ángel Vega (2:38.49). En los 21 km se impusieron la matancera Meury Melissa Bacallao (1:16.33) y el mayabequense Francisco Ronnei Estévez (1:06.55); mientras que la prueba de los 10 km fue conquistada por Melissa Padrón (0:40.48) y Daniel Barban (0:33.23).

En Marabana todos son ganadores. / GILBERTO RABASSA Foto. / Gilberto Rabassa

FIESTA EN EL PALACIO. Cuando el equipo de BOHEMIA salió del histórico Palacio de las Convenciones, con apuntes y fotografías valiosas, tenía la certeza de haber asistido a un encuentro de gran trascendencia. Había concluido la XI Convención Internacional de Actividad Física y Deporte (Afide 2025), que reunió a 114 delegados extranjeros de 29 países y a 400 cubanos de todas las provincias en un amplio programa de conferencias, mesas redondas, talleres e intercambio profesional. El lema del evento fue prometedor: “Ciencia para vencer”. Se vivió una edición superior a la anterior, tanto en alcance como en participación. Durante la inauguración, Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, destacó el desarrollo sostenido del deporte cubano, visible en la práctica masiva y en los indicadores de salud, a pesar del bloqueo de Estados Unidos. La convención tuvo a China como país invitado de honor; su embajador, Hua Xin, cortó la cinta inaugural junto a Vento, gesto que reafirmó la solidez de los vínculos bilaterales, extensivos hoy a la industria deportiva, la rehabilitación física y la formación de jóvenes talentos, entre otros aspectos.

ALGO QUE A USTED PUEDE INTERESARLE. El Chess Boxing es una disciplina única que combina ajedrez y boxeo en rondas alternadas. Creado en 2003 por el artista neerlandés de perfomance Iepe Rubingh, se ha popularizado en Europa y Asia, y ahora gana adeptos en América Latina. Cada combate consta de 11 rondas: seis de ajedrez y cinco de boxeo, con un minuto de descanso entre cada una. El objetivo es ganar por jaque mate, nocaut o decisión de los jueces. El Chess Boxing exige estrategia, resistencia y control mental, convirtiéndolo en un reto para atletas y aficionados. En 2025 se han celebrado torneos internacionales y campeonatos regionales, en los cuales participaron jugadores de élite y boxeadores profesionales. Esta fusión de mente y cuerpo atrae a nuevos públicos y promueve valores como la disciplina y la inteligencia en el deporte. (G.M.-R.P.V.)