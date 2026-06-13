En busca del entendimiento recíproco

La guerra en Asia Occidental pudiera extenderse. Urge encontrar un lenguaje de discernimiento viable en favor de la paz, sin menoscabo de la soberanía iraní. ¿Quién empieza?

En su momento, el experto en análisis de conflictos internacionales Tadeo Casteglione previó, como lo hizo BOHEMIA entre otros, el fracaso de una acción bélica directa de Israel y los Estados Unidos.

Él aseveró: “La sola discusión de una guerra directa contra Irán revela una lógica estratégica que bordea la irracionalidad. Irán no es un actor periférico ni un Estado debilitado por décadas de intervención extranjera; es una potencia regional con profundidad territorial, capacidad misilística avanzada, redes de aliados no estatales y estatales, y experiencia acumulada en conflictos asimétricos. Su doctrina militar se basa precisamente en disuadir a adversarios superiores mediante costos inaceptables, lo que incluye el uso de enjambres de misiles, drones, guerra naval irregular en el estrecho de Ormuz y la activación de frentes múltiples a través de actores aliados en la región.”

Al final se ha cumplido: ya vimos el atolladero actual, donde las escaramuzas y los ataques cruzados se multiplican, con una frágil conversación diplomática conducente a ningún lado si los contrincantes no ceden en algo y Washington se empeña en declararse vencedor total pisoteando los derechos legítimos de otros pueblos a través de arteros métodos. El mismo investigador afirmó a HispanTV: “Ha quedado en claro que EE.UU. no tiene la capacidad bélica y se ha convertido en un verdadero tigre de papel”.

Aunque el panorama puede variar en cuestión de minutas hasta ahora el estrecho de Ormuz, punto álgido del conflicto, permanecerá cerrado, “debido a la inseguridad en la región”, manifestó a la prensa el representante del Cuartel General Central Khatam al Anbiya (máximo órgano operativo del mando militar del Ejército iraní). Asimismo, se aclaró que nadie podrá pasar, ninguna embarcación, ni petroleros o buques mercantes.

Otra cuestión de suma preocupación es la advertencia de evitar “zarpar de su fondeadero en el golfo Pérsico o el golfo de Omán”, pues de hacerlo y tomando en cuenta “la aproximación al estrecho de Ormuz se considerará un acto de colaboración con el enemigo”, reza el comunicado.

Repasemos la situación actual auxiliándonos de RT. La fuente recuerda que el día 9 EE.UU. reanudó sus ataques, en respuesta al supuesto derribo de un helicóptero AH-64 Apache. La operación se ejecutó por orden directa del comandante en jefe, y se consideró “una respuesta proporcional a la injustificada agresión iraní”. Sin embargo, Irán ya ha declarado sobre estos bombardeos, realizados en Jask, Sirik y Qeshm “con pretextos infundados.”

En oposición, los militares iraníes atacaron varias bases estadounidenses en el Oriente Medio, pues tal como dijera la cancillería del Estado persa, los países de la región tienen la “responsabilidad jurídica y moral de impedir” que sus territorios sean utilizados por EE.UU. e Israel.

La situación es realmente seria y una desescalada no se avizora en el horizonte inmediato; más bien lo contario…