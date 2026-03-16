En la patria, sus hijos

La acción unilateral e inamistosa del gobierno del Ecuador atenta contra el espíritu de respeto y cooperación que históricamente ha caracterizado las relaciones bilaterales entre ambos países

La sede del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba acogió un emotivo acto de recibimiento a los diplomáticos cubanos que, el pasado 4 de marzo, fueron objeto de una arbitraria, injustificada y hostil decisión por parte del gobierno de la República del Ecuador.

Tras declarar persona non grata a todo el personal diplomático, consular y administrativo cubano acreditado en ese país, el gobierno entreguista de Daniel Novoa procedió a su expulsión del territorio sudamericano sin argumento válido que sustentara la injustificada medida.

El Embajador Basilio agradeció las numerosas y afectuosas muestras de solidaridad tras el anuncio del gobierno ecuatoriano./ Gilberto Rabassa

La acción unilateral e inamistosa se enmarca en un contexto de agresividad creciente por parte de la administración Trump contra Cuba y ha logrado sumar a algunos gobiernos del continente.

El ejecutivo ecuatoriano, lacayo de la Casa Blanca, en agravio a los vínculos fraternos construidos sobre la base del respeto mutuo y la colaboración, optó por alinearse con el servilismo colonial, prostituyendo la diplomacia ecuatoriana en un gesto que contradice la tradición de dignidad que ha distinguido a las naciones de nuestra América.

Durante el acto de recibimiento que contó con la presencia del Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, la viceministra de Relaciones Exteriores Josefina Vidal Ferreiro, afirmó que la medida adoptada por el gobierno de Ecuador no constituye un hecho aislado. Según Vidal, esta acción se inscribe en la estrategia impulsada por el gobierno de Estados Unidos para fracturar la unidad latinoamericana y erosionar los consensos alcanzados en la región, entre ellos la declaración que establece a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

A su vez el Embajador Basilio Gutiérrez también tomó la palabra para reconocer y agradecer las numerosas y afectuosas muestras de solidaridad y cariño emanadas tras el anuncio por parte de académicos, activistas, líderes sociales y organizaciones políticas del Ecuador y de otros países de América Latina, el Caribe y el mundo, un gesto que valoraron profundamente.

Estas voces, surgidas desde el seno de los pueblos hermanos, condenaron la medida y reafirmaron los lazos indisolubles que unen a nuestras naciones por encima de las decisiones erráticas de gobiernos entreguistas.

La Revolución Cubana, fiel a su tradición de dignidad y principios innegociables, defiende que los pueblos no son responsables de las acciones de sus gobiernos y jamás permitirá que esta infame designación lacere los vínculos con el hermano pueblo ecuatoriano.

En la patria ya están sus hijos, dispuestos a servir en otras trincheras y con la certeza de que la historia, una vez más, pondrá a los traidores en su sitio.