Energía de la buena

Hermanos boricuas de ideas alertan sobre las implicaciones de ser colonia imperial

Como una buena taza de café, las vivencias se paladean sintiéndose al unísono todas las gamas del sabor y, justo así, fue la experiencia de compartir con la 35 Brigada de Solidaridad con Cuba Juan Rius Rivera de Puerto Rico.

En este 2026 llegaron a la “otra Isla” para conmemorar y festejar el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y reiterar el apoyo al pueblo cubano por su resistencia heroica a las embestidas del imperialismo yanqui.

Fue una combinación pura entre jolgorio y seriedad, pues el boricua pasa casi sin transición de la risa a la introspección colectiva. Se nos parecen en lo físico y en lo espiritual, máxime si se profesa el ideal independentista truncado con una anexión sui generis por los EE. UU., cuyo resultado final es: ni Estado, ni Libre, ni Asociado.

Me codeé con esas benditas ideas porque esta 35 Brigada vino a conocer más sobre la realidad cubana, pero también a dejar sus energías positivas, las tantas preocupaciones acerca del futuro de la humanidad y el dolor contenido por su patria a medio camino de ser, lo cual afloró en cada una de las mini entrevistas realizadas.

Ciclones humanos

Vinieron con un brío envidiable, ni el calor de esa mañana habanera los arrinconó. Ejemplo de ello fue Shariana Ferrer Núñez, de 37 años, socióloga. Cofundadora, dirigente e integrante de la Colectiva Feminista en Construcción. Ella misma lo dijo con todas las letras: “Se trata de una organización política que continua con el legado y la tradición radical negra, el feminismo negro y la teoría decolonial: nuestro enfoque ha sido la organización popular, la gestión cultural, y la formación política y educativa; creemos en la construcción del Poder Popular y el colectivo como ruta para el desmantelamiento del sistema de opresión, entiéndase patriarcado, supremacía blanca y capitalismo: un poco construyendo la posibilidad de un proyecto socialista en nuestro país”. Y acto seguido puntualiza: “La situación colonial es prácticamente la génesis de nuestras condiciones de opresión, porque nos mantiene subordinados al imperio de los Estados Unidos”.

Refriéndose a la nueva visita señala: “Esta es la segunda vez que venimos como organización y como parte de la Brigada Juan Rius Rivera. Obviamente más allá de los lazos de solidaridad y hermandad que nos unen como países caribeños, hermandad que viene de la historia entre Cuba y Puerto Rico, nuestra organización en particular viene a Cuba a brindar nuestra solidaridad, a construir relaciones y un vínculo rico de amor, de lucha y resistencia, como una manera de hacernos presentes en las denuncias y desafío abierto al bloqueo. Así que estamos aquí para aprender, para conocer, para intercambiar y seguir creando esta relación larga entre nuestros dos pueblos”.

Para José Antonio Morales Ríos, el asunto del hermanamiento es más práctico: “He estado en Cuba en muchas ocasiones. Primero lo hice como deportista, luego siendo dirigente del Comité Olímpico de Puerto Rico presidiendo la Federación puertorriqueña de natación por 17 años. Vine aquí a varios Juegos Centroamericanos y el último evento fue en 1991, a los Juegos Panamericanos. Me dieron hace años la medalla Mártires de Barbados por ser solidario con Cuba; contribuimos con el deporte cubano haciendo intercambios para el desarrollo deportivo”.

La vi detrás del grupo, me llamó la atención esa discreción en medio de tanto bullicio mientras yo caminaba junto a la 35 Brigada por las distintas plazas de La Habana Vieja. María Cristina Lipuscek, de 22 años, estudia Pedagogía en la Universidad del Sagrado Corazón de Puerto Rico: “Estoy aquí porque el tema de Cuba y el bloqueo es muy importante para mí y mi familia independentista”.

Joshua Morales Ossa desde pequeño admira a la cultura cubana, a la Revolución. / MARÍA VICTORIA VALDÉS RODDA

Comparó ambas educaciones, refiriéndose encantada a los conocimientos históricos de los niños de La Colmenita, lo cual, dice, “habla muy bien sobre la educación en Cuba. En Puerto Rico, al ser colonia de los Estados Unidos, lo que nos enseñan en nuestras clases muchas veces es la historia estadounidense”.

Joshua Morales Ossa, de 33 años, instructor de buceo Scuba, se presentó como “independentista, socialista y comunista. Desde pequeño crecí admirando la cultura cubana, la Revolución, el ejemplo de resistencia contra el imperio más grande que hay en el mundo. Ahora he visto cosas que son muy fuertes, como la falta de petróleo, pero me ha sorprendido más el carácter del cubano, que no importa cuán difícil se ponga la situación van hacia adelante contra viento y marea.

“En Puerto Rico nos meten siempre el miedo sobre la sociedad cubana, que dicen viven mal por el socialismo; he podido ver muchas similitudes de necesidades que pasamos nosotros: el agua, la electricidad; todo eso lo vivimos en un país que le pertenece a los Estados Unidos, que tienen los millones y millones de dólares y recursos para arreglarlo, pero no, porque a ellos les conviene tenernos en una situación de cierto bloqueo a ciertas necesidades básicas para despojarnos de nuestra tierra para ellos poder construir esos hoteles”, enfatizó.

Con pasión, salpicada de indignación, habló sobre Esencia, un proyecto turístico a construir en su país, “el cual será un problema no solo para la sociedad, sino también para el medioambiente. En Puerto Rico ahora mismo estamos pasando una sequía terrible, no hay agua, no está lloviendo, los ríos están contaminados y esa construcción va a destruir un área protegida signada como reserva natural y están legislando en el gobierno para cambiar esa designación para poder construir ese mega proyecto, y la excusa es que va a generar trabajo: en realidad eso es solo un pretexto quitándole el recurso natural no solamente a la gente de Cabo Rojo, escasos de agua y más secos de la Isla; incluso hay una salina ahí. Todo eso se verá afectado”, concluyó con rabia contenida.

La 35 Brigada de Solidaridad Juan Rius Rivera trajo, además de ayuda solidaria, ojos que se lo querían “comer” todo, dejándonos energía. Mucha, y de la buena.