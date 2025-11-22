FIHAV 2025, apostar por Cuba

Unas 700 empresas nacionales y nuevos actores de la economía encuentran espacio para estrechar vínculos comerciales con representantes de 50 naciones en la edición 41 de la Feria Internacional de La Habana

Diseñan ventanas al futuro. En un escenario mundial complejo y en medio del batallar del pueblo cubano por resarcir secuelas de un huracán y superar escollos impuestos por el duro bloqueo de Estados Unidos, abrirá sus puertas en el recinto de Expocuba, la edición 41 de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2025).

De izquierda a derecha, Antonio Carricarte Corona, Oscar Pérez-Oliva Fraga y Jorge Luis Pérez Llerandi. / RRGR

Del 24 al 29 de noviembre, se darán cita empresarios, delegaciones oficiales, de cámaras de comercio, representantes de agencias de inversiones y nuevos actores de la economía, además de invitados nacionales y de unas 50 naciones.

La mayor feria comercial de Cuba deviene luz, con el fin de superar barreras, buscar encadenamientos productivos, promover mercados, establecer alianzas y seguir dando pasos en la explotación de recursos autóctonos, de ahí la presencia de unas 700 empresas nacionales.

Este suceso puede considerarse termómetro a la hora de medir el interés por fomentar el intercambio y exportación de rubros famosos en el mundo, debido a su excelencia.

En reciente intercambio con la prensa el viceprimer ministro Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, hizo hincapié en el daño provocado por el reforzamiento del bloqueo económico, financiero y comercial de sucesivos gobiernos estadounidenses.

Explicó cómo la situación en la mayor de las Antillas fue agravada en la última etapa, por el impacto del huracán Melissa, ocasionando perjuicios significativos en infraestructura de viviendas, agricultura, redes eléctricas, de comunicaciones, viales, ferrovías, centros de salud y educación, entre otros.

Las manos de todos, mujeres y hombres de diferentes regiones, laboran en la recuperación de manera intensa, a lo cual se suma la solidaridad de varios países.

La misma FIHAV 2025 permitirá avanzar en esa misión, porque abrirá nuevos negocios y garantizará la presencia de las provincias donde el fenómeno meteorológico impactó con más fuerza.

Unas 700 empresas cubanas intercambiarán con delegaciones de 50 países. / RRGR

La feria se ha consolidado como espacio de intercambio e información del empresariado cubano y extranjero, sobre las nuevas oportunidades de mercados, el potencial productivo y exportador.

Integrado al certamen tendrá lugar el Octavo Fórum de Inversiones; encuentros, presentaciones de productos y conferencias encaminadas a promover renglones y servicios.

Un momento esperado es la actualización de la cartera de negocios con capital extranjero, enfocada en sectores prioritarios. Siempre pensando en proyectos sostenibles y de beneficio mutuo, comentó Pérez-Oliva Fraga.

Hay instantes de júbilo y emociones, tal es el caso de los tradicionales días nacionales de los países más representativos. En esas ocasiones, las exhibiciones se unen a bailes, vestuarios y platos típicos. Cada cual quiere mostrar su idiosincrasia, trasladar hasta La Habana, un pedacito de la lejana geografía donde vive.

Algo novedoso es la presentación de cinco áreas temáticas: una denominada “Hecho en Cuba”, donde expondrán servicios y productos exportables de todas las provincias, la cual contará con 280 participantes en un concurso, y se otorgará un premio.

Otro espacio estará dedicado a la transición energética y revelará el desarrollo de las fuentes renovables, las perspectivas y posibilidades de transformación.

Además, dedicarán un área a la inteligencia artificial denominada “IA Cuba”, con carácter interactivo. Allí podrán apreciarse las principales aplicaciones tecnológicas, relacionadas con varios sectores, así como también casos exitosos en esta rama.

En FIHAV 2025, tendrá lugar el Foro de Mecanismos de Integración, dedicado a varios esquemas en los que interviene Cuba, con el fin de mostrar potencialidades de ampliar estos vínculos. Tal es el caso de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, la Unión Económica Euroasiática, los Brics y la Asociación Latinoamericana de Integración.

Representantes de todas las provincias mostrarán logros y potencialidades en diversos sectores. / RRGR

“Cuba única”, estará dedicada a la promoción del turismo con modalidades encaminadas a fomentar la exportación de esos servicios.

Como parte de FIHAV, de forma paralela, el hotel Parque Central, de la ciudad, será sede del Fórum Bancario del Caribe, con el objetivo de fortalecer la integración financiera regional y buscar estrategias conjuntas, fomentar el diálogo y la cooperación.

Una cifra superior a las 16 delegaciones oficiales de varias regiones, conformaron su participación en el certamen.

Antonio Carricarte Corona, presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, adelantó la presencia de 20 de esas estructuras de distintos estados. Informó que realizarán cinco foros de negocios con los principales socios.

De las 700 empresas cubanas participantes en FIHAV 2025, suman 61 micro pequeñas y medianas empresas (mipymes) en sectores prioritarios, como el agroalimentario, biofarmacéutico, salud, industrias. Se incluyen en esas cifras aquellas con áreas exclusivamente dedicadas a la exhibición.

En los últimos años, una directriz transcendental insiste en crear condiciones para facilitar encadenamientos entre sectores, dirigidos a explotar capacidades instaladas en el país, satisfacer demandas del mercado doméstico y la exportación.

Regresa la Feria de La Habana a los pabellones del municipio capitalino de Boyeros, los cuales recibieron una remodelación integral para esta ocasión, según Jorge Luis Pérez Llerandi, vicepresidente primero del Grupo Palco.

Resurgen colores y banderas, que hablan del interés de muchos en el mundo de apostar por Cuba y su gente.