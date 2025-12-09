Fusión entre saberes ancestrales y ciencia

La Villa Primada de Cuba se consolida como bastión de nuestra medicina natural y tradicional. Muchos son sus cultores y simpatizantes

Baracoa no solo es el punto inicial de nuestras luchas, también se caracteriza por sus tradiciones, reverenciadas hoy en día: en fecha reciente, durante la celebración del Taller “La Gran Familia Indocubana, el Cine Teatro Encanto de la localidad se convirtió en el epicentro de diálogo entre generaciones y tradiciones. La Medicina Natural y Tradicional”; un evento demostrativo, una vez más, del papel de la Ciudad Primada como custodio y bastión de los saberes ancestrales de nuestra nación.

Miembros de la familia indocubana. / Eliannis Legrá Rodríguez

Auspiciado por la Oficina del Conservador de la Ciudad de Baracoa, la Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las Ciudades Patrimoniales de Cuba, la Embajada de Canadá, la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba y la Fundación Plenty Canada, el encuentro reunió a investigadores, portadores de tradición y especialistas en un programa que combinó conferencias magistrales, intercambios prácticos y proyecciones documentales.

La jornada inaugural estuvo marcada por la Conferencia Magistral de la Heroína del Trabajo de la República de Cuba y destacada científica guantanamera Dra. Anselma Betancourt Pulsa, quien exploró las raíces de la medicina natural en la obra de José Martí.

Con frutos se puede curar

Posteriormente, el espacio cobró un profundo sentido comunitario con el intercambio de saberes de La Gran Familia Indocubana. Sus miembros compartieron generosamente sus experiencias, detallando el uso de plantas como el aguacate para diversas dolencias.

Anaisa Rodríguez Tamayo, botánica popular del poblado baracoense india de Cayogüin, impartió sus conocimientos sobre pociones de plantas antiparasitarias y tratamientos naturales contra la pediculosis, la escabiosis y afecciones pulmonares. La especialista no solo se ha limitado a la teoría, también llevó el conocimiento a la práctica, en un ejercicio vivo de rescate farmacéutico natural.

Por su parte, la investigadora baracoense Celia Rey Córdova destacó las propiedades de la hoja de papaya para la salud y recalcó con firmeza la importancia crucial de sembrar nuestras propias plantas medicinales en los hogares, fomentando así la auto sustentabilidad familiar.

Fue en este fértil terreno de saberes compartidos donde el profesor baracoense Francisco Rubén Silva Labañino profundizó con su exposición sobre las propiedades y aplicaciones del sabicú, consolidando el vínculo entre el conocimiento heredado y la divulgación académica.

La Ciencia Académica se Suma al Saber Ancestral

Domingodis Cantillo Borges ofreció una conferencia sobre “La historia y modalidades de la Medicina Natural y Tradicional en Baracoa”. / Eliannis Legrá Rodríguez

El segundo día del evento destacó por la integración del conocimiento científico-institucional. El MSc. Domingodis Cantillo Borges, de la Filial de Ciencias Médicas de Baracoa, ofreció una conferencia sobre «La historia y modalidades de la Medicina Natural y Tradicional en Baracoa», contextualizando su evolución y práctica formal en la región.

La Doctora Laura Pita presentó su libro “Tratado de Medicina Natural y Tradicional para la Estomatología”, una obra pionera que sienta las bases para la aplicación de estas terapias en la salud bucal. Durante su intervención, profundizó en el uso del anamú como un eficaz tratamiento paliativo del dolor dental, de lo cual ofreció evidencia de su aplicación clínica.

En este bloque de alto nivel científico, el Dr. Argelio Hernández Pupo, de Holguín, expuso sobre “La integración de la enseñanza de la Medicina Natural y Tradicional” en su provincia, demostrando los avances en la inclusión de estas materias en la formación de los profesionales de la salud y replicando un modelo de éxito aplicable a nivel nacional.

Reconocimientos que unen a Cuba con Italia

Uno de los momentos más simbólicos del encuentro fue la entrega del Diploma La Polymita por la Oficina del Conservador de Baracoa. Este reconocimiento fue otorgado a la Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, Circolo “Camilo Cienfuegos” di Pisa, y Ingeniero Agrónomo e investigador italiano Maurizio Gioli.

De izquierda a derecha, la doctora Xiomara Torres Laffita, Diputada a la Asamblea Nacional y Alejandro Hartmann, Historiador de la Villa. / Eliannis Legrá Rodríguez

Gioli ha dedicado parte de su vida profesional a la investigación del uso de la medicina verde y otros recursos naturales para el tratamiento de enfermedades y dolencias. Como representante de la organización solidaria La Asociación de Amistad Cuba-Italia, su labor trasciende lo académico: ha servido de ayuda constante a discapacitados y adultos mayores en Baracoa, quienes han sido beneficiados con donaciones de pañales desechables, sillas de ruedas y otros medios, mientras que instituciones de salud locales han recibido medicamentos de esa agrupación italiana.

Durante el taller, Gioli presentó su documental “Medicina Natural y Tradicional en Baracoa”, un registro audiovisual que recoge prácticas, testimonios y el valor ecológico y cultural de la región, fruto de sus investigaciones de campo.

Un programa con memoria

El taller también rindió homenaje a una figura clave de la historia cubana, el líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En el marco del centenario de su natalicio se proyectó el documental “Mi hermano Fidel”, del cineasta Santiago Álvarez. Mientras, el Historiador de la Ciudad, Alejandro Hartmann Matos, presentó el documental “El poder de la tradición a la orilla del Toa”, que enfatiza en la profunda relación entre la cultura local y su entorno natural.

Estrategias hacia el 2026

Interesantísimo evento que concluyó con la mirada puesta en el futuro. Durante la clausura, se establecieron las estrategias y proyecciones de trabajo para el año 2026, con el objetivo de dar continuidad a los logros alcanzados y expandir el impacto de un taller que ya se perfila como referencia en el campo de la medicina tradicional cubana.

El apoyo de la Fundación Plenty Canada y la Asociación de Amistad Italia-Cuba evidenció el interés global por preservar y validar estos conocimientos. La cooperación internacional se mostró una vez más como un puente esencial para fortalecer iniciativas locales de salud comunitaria y desarrollo sostenible.

Más que un taller, una semilla

La cita “La Gran Familia Indocubana. La Medicina Natural y Tradicional” fue, más que un evento académico, la reafirmación de un camino: el de la medicina natural como pilar complementario del sistema de salud cubano y el de Baracoa como guardiana de un patrimonio vivo que mira al futuro sin olvidar sus raíces, una semilla plantada que ya empieza a germinar.

Baracoa no fue una sede casual, su biodiversidad y su herencia taína y afrocubana la convierten en el laboratorio natural perfecto para este tipo de intercambio.