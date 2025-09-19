Gallitos de pelea

Aunque otra vez la Serie Nacional de Béisbol acapara la atención de miles de aficionados a todo lo largo y ancho del país, otros sucesos relacionados con el deporte nacional siguen teniendo lugar a instancia de provincia y municipios.
Uno de ellos tiene que ver con la preparación de las nuevas generaciones de peloteros… desde la base.
El trabajo con niños desde muy temprana edad es una de esas realidades en Sancti Spíritus. De captar lo que ocurre con los Gallitos espirituanos se ha encargado nuevamente el lente de BOHEMIA.