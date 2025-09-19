Facebook Instagram Telegram Twitter Youtube Rss
Gallitos de pelea

Aunque otra vez la Serie Nacional de Béisbol acapara la atención de miles de aficionados a todo lo largo y ancho del país, otros sucesos relacionados con el deporte nacional siguen teniendo lugar a instancia de provincia y municipios.

Uno de ellos tiene que ver con la preparación de las nuevas generaciones de peloteros… desde la base.

El trabajo con niños desde muy temprana edad es una de esas realidades en Sancti Spíritus. De captar lo que ocurre con los Gallitos espirituanos se ha encargado nuevamente el lente de BOHEMIA.

Ninguna clase o entrenamiento será igual si no se prepara bien desde el principio. / Pastor Batista
El calentamiento individual es decisivo.  / Pastor Batista
A batear se aprende en el terreno. / Pastor Batista
El entrenamiento es fuerte, pero apasionante. / Pastor Batista
También se enseña el correcto corrido de las bases. / Pastor Batista
¡Bola en juego! / Pastor Batista
La comunicación es fundamental para corregir detalles. / Pastor Batista
Y la familia allí, observando, infundiendo ánimos. / Pastor Batista

