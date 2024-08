Hasta siempre Carlitos 

Aun cuando éramos conscientes de que la salud no lo acompañaba, no deja de conmovernos la triste noticia de que Carlos Piñeiro Loredo ya no estará más en la cercanía física, de su entrañable colectivo de Bohemia, del que se hizo inseparable e indispensable desde sus años juveniles, hace casi cinco décadas.

Foto. / Leyva Benítez

Carlitos deja una profunda huella en nuestro periodismo y en particular en la más que Centenaria y decana de las revistas cubanas, a la que dedicó su notable talento y oficio profesional.

En el recuerdo de sus colegas de todas las generaciones quedará su admirable consagración al trabajo, afán perfeccionista en el uso correcto y elegancia culta del idioma, obsesión por la exactitud del dato, y permanente vocación de magisterio, de trasladar conocimientos y buenos hábitos de investigar, precisar y confirmar para hacerlo todo del mejor modo posible.

Fue el creador de celebrados reportajes sobre acontecimientos trascendentales dentro y fuera de Cuba, antes de dedicarse por completo, con brillo de artesano artista, a las faenas muchas veces ingratas de la redacción y supervisión de la corrección.

Pero sobre todo descollaba su modestia, su afabilidad, que no excluía durísima firmeza en los momentos de enojo ante hechos y situaciones reprobables. Era notorio su disgusto y reclamación por cualquier imprecisión o errata, incluso en las páginas finales de entretenimiento, en las que tampoco toleraba el más mínimo descuido.

Al momento de su sentido deceso había cumplido 81 años. A los 20, aún estudiante de periodismo trabajaba ya como redactor del periódico la Tarde, bajo la dirección del inolvidable Ernesto Vera. Así pasa a ser fundador del diario de la juventud cubana, Juventud Rebelde; más tarde redactor de la revista Cuba Internacional y de PRELA Habana.

A Bohemia, entonces meca de consagrados, se incorpora como profesional maduro y experimentado en 1976. Cinco años después ya es jefe de Redacción y Edición, y desde 2001 asume el cargo clave de subdirector Editorial, y aun cediéndolo por motivos de salud más de 15 años después a otros colegas, siguió formando parte, incluso desde su jubilación, del alma creativa y estética de Bohemia.

Merecedor de las distinciones Félix Elmuza y Raúl Gómez García, del Premio Anual de Periodismo «Juan Gualberto Gómez», fue propuesto en varias ocasiones para el Premio José Martí por la obra de la vida. También fue de los primeros en recibir el Sello por el Aniversario 60 de La UPEC.

Había ejercido la docencia universitaria a partir de 1969 y desde 1986 ostentaba la categoría de Profesor Adjunto de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de la Habana.

Al leal y querido compañero le decimos hoy, con dolor y compromiso ante su obra y ejemplo de hombre bueno: hasta siempre Carlitos.