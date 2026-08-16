Historias de ayer y hoy

Ediciones Quisicuaba presentará en la Estación cultural de Línea y 18 el volumen Los gatos negros no toman café, el humor en los tiempos de coleros

—¡Mamá, mamá, mira quién aparece en la televisión!

Aurora corre al escuchar los gritos de su hijo Pedrito, quien se encuentra en la sala. Ambos miran la tele, el infante agrega:

—Es el señor que vende galleticas y refresco de paqueticos…

—¿Lo cogió la policía? —pregunta Aurora aún fuera de situación.

—No, no, son las culturales… Ganó un premio porque escribió un libro —responde Pedrito.

—Ahhh… Mamá, mamá, mira esto.

Ahora grita Aurora y una señora mayor se persona en la sala del inmueble.

—¡Mira quién está ahí! —le dice Aurora y señala a la pantalla.

La señora afina un poco la vista, como si buscara foco… y finalmente comenta un poco sorprendida:

—¡Es el señor que vive frente al puesto, el que vende cosas en una mesita en la puerta de su casa! ¡El merolico! Yo creo que se llama Gabriel… ¿y qué le pasó?

—Dice Pedrito que ganó un premio porque escribió un libro… —comenta Aurora y la anciana la interrumpe:

—¡Deja oír, deja oír!

Hacen silencio y la voz de la locutora, proveniente del televisor, inunda los espacios mientras amplía la información:

“Debajo de la cama está el majá, título de la obra que obtiene tan preciado premio, es una novela que aborda desde diferentes puntos de vista la realidad más perentoria de la sociedad cubana de estos tiempos, según afirmó su autor en reciente rueda de prensa. El reconocido escritor Gabriel López Fuente también ha sido merecedor de la Distinción por la Cultura Nacional, la Medalla Raúl Gómez García, que otorga el Sindicato de la Cultura, y varios premios nacionales e internacionales por su vasta y profunda obra literaria… y con esta información cerramos las culturales”.

El texto precedente es un fragmento del cuento “Debajo de la cama está el majá”, incluido en el volumen Los gatos negros no toman café, el humor en los tiempos de coleros (Premio Aquelarre 2023, de literatura y humor gráfico). A cargo de Ediciones Quisicuaba, el libro, en los formatos epub y pdf interactivo, será presentado en la Feria Internacional del Libro de La Habana 2026.

Dos autores comparten sus páginas: las narraciones corresponden al periodista, escritor, realizador de programas radiales y televisivos, Jorge Alberto Piñero Estrada, Jape. Las imágenes se deben a la chispa de Osvaldo Gutiérrez Gómez, Osval, cuyas caricaturas circulan en publicaciones cubanas y foráneas; entre ellas, la plataforma Cartoon Movement.

Una veintena de dibujos y 17 relatos integran el conjunto. Sobre su surgimiento, en 2021, durante la pandemia de covid 19, explica el propio narrador: “Para quienes hacemos del humor el despertar cotidiano, fueron (y todavía son) momentos difíciles para la creación […] Sin embargo, el humor pausado, nacido desde la inteligencia misma, como eterno liberador de energías, cáustico dedo que despierta la herida, mientras en el rostro nace una sonrisa, supo ocupar su lugar y acompañarnos en su doble condición lúdica y de cronista.

“Las historias que aquí suceden […] nacieron en la soledad de mi casa, en la PC sobre la mesa de la cocina, cuando todos dormían, pues con el obligado confinamiento y la presencia de muchos en la vivienda era muy difícil lograr un poco de silencio y concentración durante el día”.

Lógico resulta, entonces, que uno de los primeros textos se titule Carta a corazón abierto y trate acerca de la convivencia en los hogares a lo largo de aquel período. Similar temática sirve de base a El Código, la familia y la Tele. Otros asuntos ocupan el resto de las planas. ¡Antes no era tan fácil! expone la impunidad con que actúan los revendedores de mercancías. ¡Pollo sin cola! y Entre cola y cola evocan las aglomeraciones para adquirir víveres en 2021. Asimismo, La suerte del vecino se inspira en la escasez de los artículos destinados al aseo.

Caricatura: OSVAL

Venta de garaje discurre en torno a una alternativa a la cual acuden numerosos cubanos para comercializar u obtener disímiles productos. ¡Tres días sin Internet! cuestiona la adicción a las redes sociales. En ¡Su majestad, la croqueta! –acerca del nacimiento europeo y la posterior aclimatación, en nuestra isla, de ese comestible: hay cierto guiño a un texto antológico del humorista Héctor Zumbado.

¿Y los otros… pa’ cuándo? critica la ascendente inflación. Por un puñado de dólares (remake) muestra los tropiezos para comprar divisas de manera oficial. Dame lo que tú quieras… se refiere al elástico costo de servicios como la reparación de equipos electrodomésticos.

A la par, las caricaturas colocan el foco en las colas, la carencia y la reventa de artículos, los precios por las nubes; los cumpleaños “infantiles” con cerveza y reguetón; la emigración; el desvío de gasolina por parte de funcionarios; la contaminación sonora en los edificios, debido a la música puesta a todo volumen; el maltrato al público, ejercido por quienes deben atenderlo y orientarlo; las reuniones estériles.

Caricatura: OSVAL

Mucho ha cambiado el panorama económico-comercial de Cuba desde 2021. Desapareció la posibilidad de adquirir la mayoría de los componentes de la canasta básica en establecimientos estatales que operan en moneda nacional; con ello, en tales sitios se esfumaron las colas y los coleros. No obstante, esa “ocupación” subsiste en varios escenarios (bancos, oficinas de trámites y de pasajes, por ejemplo). Y los demás aspectos neurálgicos revelados en Los gatos negros no toman café… siguen prosperando, resistentes cual hierba silvestre.

Por consiguiente, la psicología y la sociología presentes en los relatos de Jape y las caricaturas de Osval mantienen absoluta vigencia. En libros de esta clase, los historiadores del futuro hallarán fuentes valiosas para caracterizar la tercera década del siglo XXI en la mayor de las Antillas, además de pasar un buen rato gracias a la agudeza de ambos autores. Lo mismo les ocurrirá a los lectores de hoy.

Caricatura: OSVAL

Caricatura: OSVAL

Caricatura: OSVAL