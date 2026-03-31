Hora de aprender

En las universidades cubanas también se asimila el justo modo de defender al país

Fotos. / PASTOR BATISTA VALDÉS

No ocurrió solo en Ciego de Ávila. Centros de la Educación Superior cubana dedicaron tiempo y espacio en todo el archipiélago a la preparación de estudiantes y claustros docentes para defender al país frente a una agresión militar enemiga que, aunque algunos consideren poco probable, la doctrina belicista del gobierno de los Estados Unidos, obliga a no bajar la guardia.

Por ello, desde temprano en la mañana todos se concentraron en el lugar indicado para comenzar las clases, ejercicios y demostraciones muy útiles en el sentido teórico y sobre todo práctico, mediante una rotación por áreas previamente organizadas.

Lo que está sucediendo ahora mismo en la República Islámica de Irán deviene lección para sacar enseñanzas y llegar a conclusiones.

BOHEMIA mentiría si negara la disciplina con que fluyen las actividades en la sede pedagógica de la Universidad José Martí, de Ciego de Ávila.

Sería incompleto este despacho si obviara la preparación de quienes imparten las clases.

No. No es una mañana perdida. Es un tiempo ganado, en provecho de cada quien… y de todos.

Lo primero, conocer, dominar el fusil.

El tiro se aprende, se ejercita, se perfecciona.

La ayuda de los combatientes es fundamental para que se cumplan los objetivos en cada área.

Alta presencia de la mujer.