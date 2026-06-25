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Fotos / Cortesía de Revolución y Cultura
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Humor potente y sentido

Tania Chappi

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La muestra El ojo con-sentido, la cual se inauguró en la galería Espacio Abierto, de la revista Revolución y Cultura, y permanecerá expuesta hasta julio

“Michel Moro, dibujante, caricaturista, ilustrador y humorista gráfico es un sentipensante contumaz y ese interés (impulso, pudiéramos decir) por establecer a través del arte nexos entre razón y corazón se traduce en un atractivo conjunto de pinturas y dibujos que nos invitan a meditar sobre cuestiones medulares al hombre contemporáneo”.

Así comenzó Maykel José Rodríguez su presentación (en forma de breve catálogo) de la muestra El ojo con-sentido, la cual se inauguró en la galería Espacio Abierto, de la revista Revolución y Cultura, y permanecerá expuesta hasta julio. En sus palabras, el crítico destaca del artista su “notable técnica, que se regodea en la polisemia, la metáfora y la sátira política, una de las vertientes del humorismo gráfico a las que mayor atención ha prestado durante su carrera”.

Entre los asuntos colocados aquí frente a la mirada del visitante se encuentran los conflictos bélicos, las hambrunas y sequías, el burocratismo, la Inteligencia Artificial, el desprecio de las élites beligerantes hacia los pueblos, la resistencia de Cuba ante el cerco del gobierno estadounidense.

Tales cuestiones son abordadas mediante la ironía y el sarcasmo, recalca el experto, quien también nos invita a descifrar los posibles significados subyacentes en imágenes que ofrecen al espectador un amplio abanico de situaciones, desde lo cotidiano hasta lo fantástico e incluso lo surrealista.

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