Inclusividad, amistad y respeto

La nueva cumbre de los BRICS ya es historia. Cuba entra en el bloque como País Socio

La imagen que abre este comentario le ha dado la vuelta al mundo. Tal parece que nada es más significativo: la XVI Cumbre de los BRICS, en Kazán, lleva días siendo noticia. Incluso medios dominantes de la opinión pública han sido imantados por la arrolladora personalidad de Vladimir Putin, mandatario de la Federación de Rusia, anfitrión y artífice indiscutido de una sinergia respirable en el espíritu y la letra de la Declaración Final, emitida el 23 de octubre de 2024. Él estuvo muy activo, eufórico, al lograr romper el cerco occidental y norteamericano, haciendo histórica la cita.

La XVI Cumbre BRICS de la ciudad rusa de Kazán es histórica. / rt.com

Volvamos a la llamada prensa hegemónica. Es preciso destacar a The New York Times, el cual resaltó cómo la cumbre llegó en un momento de gran importancia para el Bloque BRICS. De este ha dicho se percibe contrapeso de Occidente. Y aunque evitó hacer consideraciones propias, con ese comentario esbozó una línea divisoria entre dos partes geopolíticas enfrentadas. The Washington Post fue más firme al indicar que los BRICS se han convertido en símbolo del declive y desprestigio estadounidense en el Sur Global, donde se buscan relaciones a favor de intereses nacionales, rematando con una verdad pocas veces puesta en blanco y negro: el atractivo del bloque se debe a la desilusión generalizada debido a la hipocresía occidental. ¡Ojo!, las últimas palabras no son mías, sino del rotativo. Sería excelente que ambos medios ampliaran sus miradas, subrayando la participación del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, y añadiera que la nación caribeña, bloqueada por su Gobierno, en realidad logra superar esas supuestas infranqueables sanciones, porque fue admitida en la categoría de País Socio.

Al hacernos eco de Prensa Latina ponemos a disposición de nuestros lectores algunos momentos de la intervención del canciller cubano. En su discurso en la sesión plenaria del formato ampliado, Bruno Rodríguez ponderó la alta significación de la cita, esperanza real para las naciones del Sur. Reiteró las denuncias contra el bloqueo estadounidense a Cuba. Asimismo, confirmó la voluntad de La Habana de profundizar el camino en la búsqueda de cooperación y beneficios mutuos, así como poner a disposición de los presentes sus experiencias y resultados en esferas diversas, entiéndanse la industria biomédico farmacéutica, la salud, la educación y la ciencia e innovación. Junto con Cuba se hizo Socios a Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Indonesia, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Turquía, Uganda, Uzbekistán y Vietnam.

Aspiraciones y fortalezas

Hubo consenso en cantidad de temas; uno de los más “sonados” fue la necesidad de una reforma integral de la arquitectura financiera mundial, y de potenciar la voz de los países en desarrollo y su representación. Se admitió que deberán perfilarse mecanismos ineludibles para un proyecto más independiente en las finanzas. Y si bien es ardua la tarea de quitarle al dólar su cetro, ya se dan pasos concretos. Según Putin, el aumento de las liquidaciones en monedas locales disminuye los pagos del servicio de la deuda, da mayor independencia financiera de los países miembros del BRICS y minimiza los riesgos geopolíticos. De hecho, informó sobre la asignación financiera a gran escala a una serie de proyectos conjuntos. El Nuevo Banco de Desarrollo se encargará, con el aporte común.

El canciller cubano agradeció la hospitalidad de los anfitriones. / CubaMinrex

A pesar de las muchas dificultades, las capacidades son enormes: los BRICS representan más del 45 por ciento de la población mundial, el 36 por ciento del PIB mundial, el 25 por ciento de las exportaciones totales de bienes, el 43 por ciento de la producción mundial de petróleo. Incluso Bloomberg ha debido referirse a un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI). Este admitió que el crecimiento económico mundial en los próximos cinco años estará impulsado por las economías BRICS, en particular Brasil, India, Rusia y China, en tanto disminuirá la contribución de los miembros del G7. El PIB combinado de las actuales naciones BRICS supera los 60 billones de dólares, superior al del mundo rico, reconocieron los simpatizantes del neoliberalismo.

Sin dudas, el peso de las posibilidades de una creciente bonanza para nuestros pueblos es algo sumamente atrayente; empero, otra característica seductora de los BRICS es su sentido de justicia y alta moralidad, donde el respeto al otro gira como centro en los diversos tipos de relaciones, las cuales en el futuro inmediato se irán estableciendo entre miembros y socios. En un mundo des-gobernado desde reglas impuestas a conveniencia de los mandamases, irrumpe este mecanismo con reclamos a democratizar la ONU, su Consejo de Seguridad, cumplir con el Derecho Internacional y validar la soberanía de las naciones. Entre las aspiraciones sobresale el seguir ajustando resortes multilaterales de cara a un orden multipolar justo, donde los países del Sur global, del Este, sean actores decisivos. La Asociación de destino compartido, como gusta decir a China, encarará el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la resolución pacífica de los conflictos, la lucha contra el terrorismo, etcétera.

La comunidad mundial estuvo atenta. No hubo que leer entre renglones, pues al grupo lo distingue la transparencia en el discurso. En ese sentido, vale destacar la intervención del presidente chino, Xi Jinping, quien pidió a los integrantes luchar por la seguridad y el desarrollo comunes, la armonía entre civilizaciones. Se trató de una exhortación fundamental: o actuamos con civismo y decoro, o se extinguirá la especie humana. Palestina es una dolorosa muestra. Al día de hoy, Israel prosigue con la masacre en Gaza y el Líbano, y sin que se le detenga. ¿Qué lo impide? Esas “reglas” dictadas desde Washington. Es cierto, ellas frenan, matan, pero hay ya una amplia comunidad dispuesta a empeñarse a fondo por la paz y el desarrollo mundial. El camino hacia la revitalización del Sur Global no será llano. Atinadamente Xi reafirmó que deberemos imponer nuestra sabiduría ancestral, nuestro ímpetu, en esta inclusiva hazaña colectiva que puede cambiarlo todo.