India, país de grandes aspiraciones

En Asia Meridional, la nación india es vasta, plurilingüe, densamente poblada, y se mueve en las coordenadas de su historia y tradiciones. Ahora, con una modernidad en franco ascenso

Los estereotipos suelen introducirse en cada una de las percepciones que los seres humanos nos hacemos de los demás, incluido los países. De ese mal no escapa la India, constituida en república el 26 de enero de 1950.

Se calcula que el sari tiene más de 5000 años de creado. Se trata de una pieza de seda o de algodón casi siempre de colores brillantes y llamativos diseños. La mujer india lo viste con orgullo nacional. / laindiaincreible.com

Mucho se habla de sus hermosos trajes femeninos, los saris; de la popular danza Kathak, atractiva incluso en EE.UU., el Reino Unido y Canadá. También se menciona la devoción por el ganado vacuno, suelto entre el tráfico de Nueva Delhi, o de las bien cotizadas películas de Bollywood, industria cinematográfica ubicada en Bombay, tenida como la ciudad india más poblada.

Sobre esta nación del sur de Asia se tejen leyendas casi todas ancladas en el milenario pasado en sus nexos con las tradiciones de hoy en día, pero desconociendo los enormes logros actuales de la patria de Mahatma Gandhi y de Jawaharlal Nehru. A ambos, y a las fuerzas vivas de la nación, se les deben la independencia y la soberanía.

Hagamos un breve compendio: el 26 de enero de 1930 se convocó al Purna Swaraj, o independencia completa, cerrando filas por un autogobierno completo y rechazando el estatus de dominación colonial, el cual, tras una sui generis lucha del movimiento independentista, llegó a su fin el 15 de agosto de 1947.

El llamado a la independencia de los años 30 se completó por la estela de su Carta Magna, y dio paso a la creación de instituciones democráticas, favoreciendo un marco de gobernanza asentado en valores democráticos y principios constitucionales. Desde hace 77 años, la India es una república democrática soberana.

Durante la reunión de los BRICS 2025, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, coincidieron en que entre las dos naciones amigas hay muchas potencialidades en la industria biofarmacéutica, la producción de alimentos, la energía, la salud, y en otras áreas. / cubadebate.cu

Es este el escenario actual, propiciatorio de tantos avances desconocidos por muchos, aunque tan tangibles como los bellos saris y la danza Kathak. Lamentablemente se sigue insistiendo en la precariedad de las áreas rurales (lo que es cierto) y se obvian los esfuerzos denodados por ir cerrando esa herida, meta compleja, por las herencias de dos siglos de colonialismo británico.

Por lo mismo, y sin idealizar la realidad india, todavía profusa en contrastes y deudas sociales, esta tiene, una línea de acción encaminada a la consecución de una prosperidad merecida, que se apoya en renglones acorde a estos tiempos, con enfoque en el desarrollo.

Entre estos se encuentra la tecnología de la información, donde la India es el primer exportador. ¿Cuáles son los factores impulsores? El bajo costo de explotación, la disponibilidad de mano de obra calificada, la rápida introducción de la computación en la nube, avances en industria del software, la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data; y las tecnologías de la información en telecomunicaciones, banca, servicios financieros y seguros; se construyen flamantes parques tecnológicos.

Tal conjunto es fruto de las estrategias gubernamentales que invierten, en el largo plazo, en la educación de profesionales altamente calificados con numerosos másteres y doctorados. Y eso, es un logro social y político.

La India atrae por sus paisajes sorprendentes y monumentos históricos, aunque la atracción está dada además gracias a nuevos modernos conglomerados urbanísticos con espectaculares edificaciones: las ciudades de Bangalore, Nueva Delhi y Bombay figuran entre los 100 polos de ciencia y tecnología más importantes del mundo, siendo relevante la creciente colaboración entre las empresas transnacionales y las compañías y centros de investigación indios también en las ramas química y farmacéutica.

Como ha podido apreciar el lector de Bohemia, la República de la India a sus 77 años de constituida atesora miles de mosaicos de una increíble trayectoria, “materia prima” para futuros comentarios de nuestra publicación.