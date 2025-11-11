Informática 2026: por la revolución digital

El evento constituirá vitrina de proyectos, tecnologías, productos y servicios que impulsan la transformación digital y el desarrollo sostenible

La Habana volverá a ser el punto de encuentro para profesionales, empresarios y apasionados de la tecnología que construyen el presente y futuro digital de Cuba y del mundo. El evento tecnológico más importante del país, y un referente en América Latina y el Caribe, se consolida como un espacio en el que se expondrán resultados que puedan generar alianzas, contratos, encadenamientos productivos y otras formas de colaboración.

El Ministerio de Comunicaciones, el Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) y la Unión de Informáticos de Cuba presentaron oficialmente la XX Edición de la Convención y Feria Internacional Informática 2026.

Con el lema “Transformación Digital para el Desarrollo Sostenible”, la Convención busca promover la investigación, innovación y colaboración en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. / Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones

El prestigioso acontecimiento, que se llevará a cabo del 24 al 27 de marzo de 2026 en sus sedes habituales del Palacio de Convenciones de La Habana y el Recinto Ferial Pabexpo, promoverá el espíritu innovador alineado con la Agenda Digital Cubana. Será una oportunidad única en la cual se mostrarán soluciones y se propiciarán debates estratégicos que contribuyan a la actualización de los profesionales del sector.

A su vez, la Feria Expositiva constituirá una oportunidad excepcional en la que empresas y profesionales del sector muestren sus avances. Se presentarán soluciones nacionales e internacionales de alto impacto económico y social, así como avances en telecomunicaciones y las TIC. Se expondrán los resultados de proyectos cubanos que lideran la transformación digital, junto con espacios de intercambio entre actores económicos y profesionales del sector.

Asimismo, fomentará la cooperación y la articulación entre empresas, instituciones y organizaciones, además de promover la inclusión digital y la cultura tecnológica.

Durante el lanzamiento oficial de la convención en conferencia de prensa, Ernesto Rodríguez Hernández, viceministro primero de Comunicaciones y presidente ejecutivo del encuentro, destacó que Informática 2026 marca un hito de madurez y visión de futuro. “Refleja la evolución de un sector estratégico que, pese a las limitaciones, se desarrolla, innova y aporta al bienestar de nuestro pueblo y al desarrollo del país”, afirmó.

Rodríguez Hernández puntualizó que, en un mundo cada vez más interconectado, la cooperación y la transferencia de conocimiento son vitales, y en ello Informática tiene mucho que demostrar. Añadió que la reunión servirá una vez más como puente, convocando a empresas públicas y privadas, inversionistas y expertos de distintas latitudes, con el propósito de forjar alianzas estratégicas y estrechar lazos científicos que aporten a los objetivos nacionales y al acervo cultural y profesional de todos.

Esta edición tiene como uno de sus objetivos fundamentales potenciar la Estrategia para el Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial. En tal sentido, se dedicarán espacios al debate, la exhibición y la cooperación en este campo decisivo, promoviendo su desarrollo ético e inclusivo, alineado con las prioridades económicas y sociales del país.

Al respecto, el viceministro primero declaró: “Aspiramos a que la Convención y Feria sea un termómetro donde podamos censar no solo el avance de la IA en Cuba, sino también catalizar propuestas de desarrollo futuro con su aplicación práctica en los distintos sectores de nuestra economía y sociedad”.

El también presidente ejecutivo del Comité Organizador reconoció que la cita se ha consolidado como un referente en el ámbito de las telecomunicaciones y las TIC, y enfatizó que se celebrará tras casi dos años de la aprobación en 2024 de la Política para la Transformación Digital en Cuba y la Estrategia para el Desarrollo y Uso de la Inteligencia Artificial.

Finalmente, hizo un llamado a los jóvenes profesionales, estudiantes y emprendedores a fin de que sean protagonistas de este espacio, muestren el talento y la creatividad que los caracteriza e impulsen la necesaria transformación digital en el país.

Por su parte, Yoandy Lazo Alvarado, director de Desarrollo Tecnológico del Ministerio de Comunicaciones y presidente del Comité Científico, informó que el programa científico se organizará en 11 eventos que cubren temas como telecomunicaciones, gobierno digital, economía digital, contenidos digitales, innovación, ciberseguridad, educación y cultura digital, geomática, industria del software, ciencias computacionales, inteligencia artificial y robótica.

Agregó que se han concebido cuatro sesiones especiales que abordarán el espectro radioeléctrico, los observatorios científicos y su relación con la transformación digital, la relación de las mujeres y las TIC, y un foro de cubanos residentes en el exterior.

Como parte del lanzamiento, Lazo Alvarado hizo hincapié en los nuevos espacios de gobierno digital y economía digital, alineados con los esfuerzos que realiza el país, los cuales están llamados a debatir experiencias internacionales y a dar saltos cualitativos en la introducción de estas tecnologías.

En otro momento de la presentación, Ariadne Plasencia Castro, presidenta del GEIC y de la Feria, destacó que habrá un momento especial dedicado al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, figura clave en el desarrollo de la informática y las comunicaciones en Cuba. “Gracias a su conducción y pensamiento, nuestro país exhibe notables resultados en este ámbito”. Significó que el último día de la Feria está prevista su apertura al público interesado en las temáticas.

Ernesto Vallín Martínez, director general de Informática del Ministerio de Comunicaciones de la República de Cuba y jefe de la Comisión Panorama de las TIC, se refirió a los resultados del concurso Panorama de las TIC en Cuba.

Destacó que se presentaron 26 trabajos, de los cuales 21 fueron evaluados por cumplir con la calidad y 17 de ellos fueron seleccionados, atendiendo fundamentalmente a su impacto en el Gobierno Digital y la Economía Digital. Las soluciones informáticas premiadas corresponden a nueve empresas estatales y dos privadas, siendo Xetid la que mayores aportes presentó en esta ocasión.

“Las soluciones presentadas hacen uso de tecnologías avanzadas como blockchaine, inteligencia artificial, con sentido de integración para mejorar los servicios a ciudadanos e instituciones”, agregó Vallín.

La Convención y Feria Internacional Informática tuvo su primera edición en 1988. En la vigésima edición, en marzo del año venidero, se reflexionará e intercambiará con el propósito de avanzar juntos hacia un futuro mejor: una verdadera fiesta de la transformación digital para el desarrollo sostenible.