En el Día Mundial del Estudiante, una mirada al legado antifascista de 1939 y al protagonismo cotidiano de quienes sostienen su compromiso social en medio de los desafíos del presente

Conmemorar cada 17 de noviembre el Día Mundial del Estudiante convoca a mirar hacia uno de los episodios más valientes y trágicos de la resistencia juvenil contra el fascismo.

La fecha rememora los sucesos ocurridos en Praga en el otoño de 1939, bajo la brutal ocupación de la Alemania nazi. Tras una manifestación pacífica por la independencia checoslovaca el 28 de octubre –reprimida a tiros–, el joven alumno de Medicina Jan Opletal falleció como consecuencia de las heridas. Su cortejo fúnebre, el 15 de noviembre, se transformó en una masiva protesta popular que desató la furia del régimen hitleriano.

En represalia directa, ese 17 de noviembre las fuerzas nazis cerraron todas las universidades checas, ejecutaron sin juicio a nueve líderes estudiantiles y profesores y deportaron a más de 1 200 jóvenes al campo de concentración de Sachsenhausen.

Dos años más tarde, en 1941, una asamblea internacional de estudiantes reunida en Londres proclamó esta fecha en honor a aquellos mártires, convirtiéndola en un símbolo universal de lucha por la libertad, la justicia y el pensamiento crítico.

A más de ocho décadas de esa gesta, evocar este legado en una nación como la nuestra –sometida a complejas tensiones económicas y materiales– exige examinar el sentido profundo del compromiso estudiantil. Frecuentemente se tiende a concebir al educando como un sujeto en tránsito, una promesa depositada en el porvenir. No obstante, la realidad cotidiana de nuestra nación revela que los jóvenes son, por derecho propio, los artífices innegables del ahora.

La grandeza del estudiantado cubano contemporáneo se expresa, además, en su entereza frente a las dificultades. Mantener la vitalidad de las aulas a pesar de las restricciones materiales, demanda una entrega cotidiana que supera el ámbito personal y se erige como un pilar en la sostenibilidad de la nación.

El estudiantado cubano honra el legado antifascista volcando su talento y apostando por su superación. /Yasset Llerena

Este rol alcanza su máxima expresión en la búsqueda de soluciones prácticas. La presencia continua de la juventud en frentes socioeconómicos y en la atención a sectores vulnerables refleja una entrega solidaria que dignifica la memoria de los mártires de 1939 y las raíces más genuinas de nuestro movimiento estudiantil y revolucionario.

En este 17 de noviembre, el reconocimiento a los estudiantes requiere también el compromiso institucional de garantizarles más espacios de participación, escucha activa y exigencia mutua. Porque en la medida en que las nuevas generaciones encuentren cauce para su talento, sus inquietudes y su espíritu crítico, Cuba consolidará no solo su continuidad histórica, sino la inteligencia colectiva indispensable para vencer los desafíos del hoy y del mañana.